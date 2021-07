USR PLUS București, la un pas să blocheze din nou Capitala

Noua conducere a Termoenergetica numită și controlată de USR PLUS este pe cale să blocheze activitatea Primăriei Municipiului București. După ce cu doar câteva luni în urmă bugetul Capitalei era blocat de lupta politică condusă de tandemul Voiculescu-Tomescu, consecința fiind azi mai mulți țânțari, căpușe și șobolani în București, sunt șanse ca încă o dată bucureștenii să primească o lovitură grea dinpartea acelorați protagoniști, via Termoenergetica.

Concret, Termoenergetica a sesizat autoritățile într-un act de tip kamikaze, cu privire la datoria pe care Primăria Capitalei o are către compania pe care o conduce.

Demersul aprobat de Consiliul de Administrație, în majoritate ales pe spranceană de USR PLUS, poate avea consecințe dramatice pentru București. Și asta pentru că, potrivit unei prevederi legale mai vechi emise de Guvern, datoriile reclamate de o entitate publică pot avea drept consecință blocarea conturilor instituției îndatorate. În cazul de față, a Primăriei Capitalei.

Efectele demersului ar fi dramatice, deoarece blocarea conturilor Primăriei Capitalei ar însemna suspendarea plății salariilor pentru mai multe instituții vitale. Și aici vorbim nu doar de angajații PMB, dar și de cei din instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei, cum ar fi medici, actori, polițiști, asistenți sociali.

Datoriile PMB către Termoenergetica, moștenire la de la fosta administrație

De menționat că datoriile Primăriei Municipiului București către Termoenergetica nu sunt de ieri, de azi. Această datorie a fost moștenită de la fosta administrație PSD a Capitalei, care a tot rostogolit-o de la an la an. Noul Primar General s-a angajat să achite datoria acumulată de fosta administrație, chiar și în condițiile dificile ale bugetului pentru anul în curs.

"Pe partea financiară am acumulat datorii care sunt în jur de 400 de milioane, numai că aceste datorii vor fi recuperate pentru că a trecut perioada de iarnă în care subvenția era foarte mare, iar dacă vom continua sa plătim - acum pentru că subvenția lunară e mult mai mică - o sa recuperăm", susținea Nicușor Dan în luna mai a acestui an.

Cu toate acestea, Termoenergetica a decis să dea curs unui demers administrativ prin care întreaga activitate a PMB ar putea fi blocată. Asta chiar dacă Primăria Capitalei a început stingerea datoriilor către Termoenergetica. Este evident că demersul nu are nicio legătură cu un calcul rezonabil și cu o relație instituțională corectă dintre PMB și Termoenergetica, ci pare cat se poate de clar, încă un gest politic menit să îl pună în dificultate pe Primarul.

Miza mișcării este una politică

De menționat că ași AGA, cât și Consiliul de Administrație care a desemnat noua conducere a Termoenergetica sunt controlate de USR PLUS București. Este, deci, de domeniul evidenței faptul că acțiunea demarată împotriva PMB a avut girul politic al acestei organizații.

Se știe, de asemenea, că organizația USR PLUS din București, în fruntea căreia a fost ales recent Vlad Voiculescu, de mai multă vreme i-a pus gând rău Primarului Capitalei. Motivul acestei atitudini mai mult decât neprietenoase este refuzul lui Nicușor Dan de a-i ceda dreptul de semnătură viceprimarului Capitalei, Horia Tomescu, în chestiuni care privesc buna administrare a sistemului de sănătate.

De notat că USR PLUS din București nu este la prima sa acțiune de sabotare a activității Primăriei Capitalei și a lui Nicușor Dan. În luna mai, USR PLUS București a încercat să-l șantajeze pe Primarul General amenințându-l că nu-i va vota bugetul pentru anul în curs. O lună mai târziu, prefectul Capitalei din partea USR PLUS l-a contestat în instanță pe noul director al Administrației străzilor, numit de Nicușor Dan în locul fostului director, instalat în funcție, culmea, de Gabriela Firea.

Miza acestor acțiuni de sabotare a activității PMB este decredibilizarea lui Nicușor Dan în calitate de Primar General. Se pare că de când a fost demis din funcția de ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu caută cu disperare să revină în politică. Iar această revenire are, după toate evidențele, drept obiectiv principal o candidatură la Primăria Capitalei în următoarele alegeri. Partea proastă este că din această ambiție personală a liderului USR PLUS București vor avea de suferit locuitorii Capitalei.