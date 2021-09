USR PLUS, înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură: 'Până la momentul acesta sunt 280 de parlamentari care au spus că votează moțiunea'

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuț Moșteanu a declarat joi, la Parlament, că partidul din care face va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD. El nu a dorit să spună dacă colegii săi vor vota la vedere. „Voi avea o discuție cu colegii parlamentari”, a spus Moșteanu.

„Premierul nu mai are susținerea unei majorități parlamentare. Vom testa această majoritate parlamentară la vot, pentru că tocmai acesta este scopul unei moțiuni. Declarativ până la momentul acesta sunt 280 de parlamentari care au spus că votează moțiunea. (...) Noi când am spus că facem ceva, am făcut de fiecare dată. Nu există niciun dubiu. Am spus că susținem acest guvern, l-am susținut. Am spus că nu-l mai susținem pe Florin Cîțu, nu l-am mai susținut. Am spus că vom vota moțiunea, o vom vota. Marți, 280 de parlamentari vor vota moțiunea, indiferent care va fi rezultatul Congresului. (...) Absolut toți colegii mei parlamentari vor vota moțiunea. Am discutat cu ei. Pe rezoluția PNL au spus că nu mai vor să discute cu noi dacă nu ne retragem moțiunea. Or noi avem în față o moțiune PSD, pe care o votăm”, a spus Moșteanu.