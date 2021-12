USR PUNE TUNURILE pe fratele lui Paul Stănescu: E o bătaie de joc propunerea lui la Comitetul de Reglementare al ANRE

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Cristina Prună (USR), critică propunerea PSD pentru Comitetul de Reglementare al ANRE în persoana lui Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, și spune că că este „o bătaie de joc”, pentru că nu îl recomandă nimic.

Cristina Prună spune că foști parlamentari care nu au mai prins loc pe listă sunt nimiți acum în fruntea unor instituții ale statului.

„Propunerea PSD pentru Comitetul de Reglementare al ANRE este o rușine și o bătaie de joc la adresa românilor și vedem cum parlamentari, foști parlamentari care nu mai prind locuri pe liste sunt numiți în fruntea unor instituții ale statului, precum ANRE. Este, efectiv, o bătaie de joc. Dacă ne uităm la CV-ul domnului Stănescu (Alexandru Stănescu - n.r.), nu îl recomandă absolut nimic pentru această funcție. Vorbim de ANRE, care, practic, gestionează o piață de miliarde de euro, piața de energie și care ar trebui să vegheze la servicii de calitate pentru consumatorii români de energie”, spune Cristina Prună.

Aceasta adaugă că în ultimul an, liberalizarea piețelor de energie nu s-a făcut în interesul consumatorilor, așa cum ar fi trebuit, pentru că ANRE a gestionat acest lucru extrem de prost.„Din câte am văzut nu vor fi nici măcar audieri ale celor care candidează pentru posturi în comitetul de reglementare, deși noi, USR, am cerut lucrul acesta”, mai spune Prină. PSD îl susține pe Alexandru Stănescu în comitetul de supraveghere al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie (ANRE). „E fost parlamentar și are o experiență vastă”, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu.