USR trage un semnal de ALARMĂ: 'Codul penal a fost modificat pentru a-l avantaja pe Liviu Dragnea'

Camera Deputaţilor va da votul final pe cele mai importante legi - Codul penal şi Codul de procedură penală, afirmă deputatul USR Stelian Ion, adăugând că este cea mai gravă situaţie din ultimii doi ani din punct de vedere legislativ, motivând că modificările aduse Codurilor îi ajută în mod substanţial pe infractori.

Stelian Ion a fost întrebat de jurnalişti la Parlament cum comentează afirmaţiile preşedintelui Comisiei speciale privind domeniul Justiţiei, Florin Iordache, care susţine că toate modificările operate marţi vin în întâmpinarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi din ultimul raport MCV.

"Sunt minciuni sfruntate spuse de preşedintele Comisiei 'Iordache' şi de PSD-işti. Sunt cele mai multe articole pe lângă deciziile CCR şi care nu au absolut nicio legătură cu cele două directive europene privind prezumţia de nevinovăţie şi confiscarea extinsă. (...) Mâine se va da votul final în Camera Deputaţilor pe cele mai importante legi, este cea mai gravă situaţie din ultimii doi ani de zile din punct de vedere legislativ, pentru că aceste modificări îi ajută în mod substanţial pe infractori. Vorbim nu doar de cei care au săvârşit fapte de corupţie, ci vorbim şi de cei care săvârşesc fapte cu violenţă, traficanţi de arme, droguri - toate aceste infracţiuni grave. Aceasta este politica PSD, aceasta este maniera în care ei legiferează, aşteaptă momentul prielnic din punct de vedere al oportunităţii", a declarat Stelian Ion.

În opinia sa, modificările aduse Codurilor penale nu ar trece de Camera Deputaţilor dacă nu ar fi o înţelegere cu UDMR.

"Sperăm ca UDMR să nu fie complicele PSD şi al ALDE la aceste maltratări ale legislaţiei penale şi la această favorizare a infractorilor, pentru că fără sprijinul UDMR şi fără sprijinul minorităţilor naţionale, a reprezentanţilor comunităţilor evreieşti, a reprezentanţilor comunităţii de macedoneni, de sârbi, sloveni, slovaci, cehi, de bulgari - toţi aceşti reprezentanţi au fost trimişi în Parlament, credem noi, pentru a da legi în favoarea românilor cinstiţi, nu în favoarea infractorilor", a precizat Stelian Ion.

El a spus că USR va contesta Codurile modificate la Curtea Constituţională.

"Este nu doar posibil, se va şi întâmpla. Noi lucrăm deja la contestaţia la CCR şi sperăm noi să fie o contestaţie cu succes", a adăugat deputatul USR.

Deputatul a menţionat câteva prevederi "periculoase" identificate în proiectele de lege.

"Am avut amendamente pe fiecare articol în parte, enumăr doar câteva din Codul penal - am spus în Comisie despre dezincriminarea neglijenţei în serviciu, despre dezincriminarea abuzului în serviciu în forma pentru care a fost condamnat Liviu Dragnea şi care acum această modificare l-ar avantaja în mod direct în dosarul său. Am vorbit despre modificarea legislaţiei în privinţa liberării condiţionate - pentru că scad fracţiile de pedeapsă, astfel încât infractorii vor ieşi mult mai devreme din penitenciare. De asemenea, am vorbit despre alte modificări la Codul de procedură penală - acolo activitatea procurorilor este cu mult îngreunată, nu mai pot da beneficiul pentru protecţia cuvenită pentru martorii aflaţi sub ameninţare, nu mai pot face anumite anchete, nu mai pot face anumite verificări din punct de vedere financiar", a explicat deputatul USR.

Comisia specială parlamentară pe domeniul justiţiei a aprobat, marţi, raportul la proiectul de modificare a Codului penal în forma adoptată de Senat, nefiind acceptat niciun amendament al Opoziţiei.

De asemenea, Comisia "Iordache" a dat, marţi, raport favorabil modificărilor la Codul de procedură penală, eliminând mai multe prevederi din forma iniţială care au fost declarate neconstituţionale.

Proiectele urmează să intre miercuri în dezbaterea şi votul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.