UTA Arad a spulberat Petrolul Ploiești în etapa a doua, din Liga a 2-a

Petrolul a pierdut cu 3-0 contra echipei UTA, dar băieţii lui Flavius Stoican au ratat ocazii uriaşe în partida de luni, 12 august. Antrenorul Petrolului le cere jucătorilor să fie mai lucizi în faţa porţii, potrivit Mediafax.

Stoican a avut un discurs în stilul său caracteristic, după 0-3 cu UTA.

"Este un rezultat care nu este conform cu realitaea. Am controlat jocul, am primit un penalty după un aut, dar ăsta este fotbalul. Îmi doresc mai multă luciditate în faţa porţii, chiar dacă este cald, chiar dacă este presiunea. Trebuie să le arătăm oamenilor fotbal. Am controlat jocul, dar vreau mai multă luciditate în faţa porţii. Au fost situaţii în careu, şuturi pe acolo, dar fotbalul nu se rezumă doar la un meci. Fotbalul se întoarce. Era prea frumos ca lucrurile să meargă roz. Să vedem cum e când ne merge greu. Vreau mai mult risc din partea jucătorilor în ultimii 20 de metri. De asta sunt jucătorii aici. Azi am simţit că mingea nu vrea să intre în poartă. Fotbalul te răsplăteşte dacă eşti aşezat.

Portarul lor a prins o zi de graţie, pentru că noi n-am fost lucizi. Altfel, niciun portar nu putea să nu ia gol. Dar îl felicit pe Iacob, a fost îngerul lor păzitor. Poate şi noi o să jucăm mai slab şi o să câştigăm. Azi, fotbalul nu ne-a răsplătit. Căldura este un factor important, aţi văzut că au fost foarte multe fragmentări. Una peste alta, este un joc de la care trebuie să învăţăm. Trebuie să arătăm că ştim fotbal. Presiunea asta e pusă articial. E un joc de fotbal! Nu mor oameni, nu cad elicoptere. Este un joc, trebuie să fim mai lucizi", a spus Flavius Stoican, la microfonul Digi Sport.

Cu 6 puncte şi 6-0 golaveraj, UTA se menţine pe primul loc în Liga 2 şi după etapa a 2-a, în schimb ce Petrolul cade pe locul 15, cu 3 puncte, şi începe meciurile de pe teren propriu cu o înfrângere.

Etapa următoare, Petrolul joacă duminică, de la ora 15:30, la Dunărea Călăraşi, iar UTA joacă sâmbătă, de la ora 11:00, acasă, cu FK Csikszereda.