Uzbekistanul a fost atacat cu rachete trase de pe teritoriul Afganistanului/ Video

Autorităţile uzbece au declarat marţi că rachete lansate de pe teritoriul Afganistanului i-au lovit teritoriul fără să explodeze sau să provoace victime, informează AFP.

"Pe 5 iulie 2022, în jurul orei 16.20 (...) a fost observată căderea a cinci rachete, lansate probabil de pe teritoriul afgan", în apropierea graniţei, a declarat ministerul uzbec de externe într-un comunicat, informează Agerpres."Nu s-a produs nicio explozie când au căzut rachetele, nu au fost victime umane şi nicio distrugere. Pagube minore au fost cauzate în cazul a patru locuinţe" din oraşul de graniţă Termez, a precizat ministerul.

Autorităţile uzbece au adăugat că "pun în aplicare măsurile necesare pentru a stabili cauzele acestui incident" în "colaborare cu partea afgană".



În luna aprilie, filiala afgană a grupării Stat Islamic a susţinut că a efectuat un atac cu rachetă împotriva Uzbekistanului, informaţie pe care autorităţile uzbece au negat-o.



Uzbekistan, cea mai populată ţară din Asia Centrală, cu o populaţie de 35 de milioane de locuitori, are peste 140 de kilometri de graniţă comună cu Afganistanul.



Guvernul uzbec a stabilit legături cu autorităţile talibane de la Kabul fără a le recunoaşte însă oficial.

The Uzbek Air Force guards the sky after the arrival of 5 missiles in Termez, South Uzbekistan today. pic.twitter.com/k4zsRGuyl6