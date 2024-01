Va urma Regele Charles exemplul Danemarcei? Apelurile pentru abdicare în favoarea lui William se întețesc: 'Ar salva monarhia'

Regele Charles al III-lea se confruntă cu apeluri pentru abdicare și transmiterea coroanei către Prințul William, la mai puțin de un an după încoronarea sa.

Monarhul, în vârstă de 75 de ani, a fost supus și în trecut unor speculații cu privire la posibilitatea de a renunța la tron în favoarea fiului său, chiar în ultimii ani ai domniei Reginei Elisabeta a II-a.

Acum, la un an și patru luni după ce a devenit rege, abdicarea Reginei Margrethe a II-a a Danemarcei a determinat o amplă dezbatere în mass-media britanică cu privire la posibilitatea ca Charles să se retragă, deschizând calea pentru Regele William și Regina Catherine, scrie Newsweek.

Abdicarea „ar salva monarhia”

Fostul parlamentar laburist britanic Stephen Pound a declarat pentru GB News, o publicație conservatoare, de obicei favorabilă monarhiei: "Cred că ar fi o minune. Ar salva monarhia."

El a adăugat: "Monarhia în prezent se află în criză. Am avut, probabil, cei mai răi ani de când a decedat Majestatea sa."

"Ar fi o minune dacă Regele Charles ar spune: Cred că este momentul pentru o resetare. Cred că este momentul să mă retrag”, a mai spus Pound.

Guardian a publicat un editorial cu titlul: "Regele Charles ar trebui să urmeze exemplul Danemarcei - și să ne anunțe când va abdica."

Biograful regal Phil Dampier a declarat pentru Daily Mail, ziar cunoscut pentru susținerea față de monarhie: "Te face să te întrebi dacă, în cinci sau zece ani, Regele Charles ar putea lua în considerare să facă același lucru [ca Regina Margrethe a II-a], dacă sănătatea sa suferă sau crede că este un moment bun să transmită [puterea] către William și Kate cât timp sunt încă tineri. Regina noastră nu ar fi abdicat niciodată, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în 1936, când unchiul ei a abdicat și tatăl ei a venit pe tron. Dar timpurile se schimbă."

Argumentele pentru abdicarea Regelui Charles

În urma deciziei Reginei Margrethe a Danemarcei, Prințul Moștenitor Frederik poate prelua tronul la vârsta de 55 de ani, în timp ce Charles a devenit rege pentru prima dată la 74 de ani - cu opt ani mai în vârstă decât vârsta oficială de pensionare în Marea Britanie, de 66 de ani.

Prințul William are în prezent 41 de ani, ceea ce înseamnă că, dacă Charles ar sluji 20 de ani ca suveran, până la vârsta de 94 de ani, William ar fi în vârstă de aproximativ 60 de ani atunci când ar prelua coroana.

Un sondaj YouGov efectuat în septembrie, la un an de la încoronarea Regelui Charles, a arătat că atât William, cât și Kate Middleton sunt mai populari. Prințul William era apreciat de 74% dintre britanici, având un rating net de aprobare de plus 52. Prințesa de Wales era apreciată de 72% din populație, cu un rating de plus 57.

În schimb, Regele Charles era apreciat de 60% și considerat nepopular de 32%, cu un rating de plus 28, în timp ce Regina Camilla era apreciată de 47% și nepopulară pentru 42%, cu un rating de plus 5.

Cu toate acestea, abdicările au o istorie dificilă în Marea Britanie, după ce decizia lui Edward al VIII-lea de a abdica pentru a se căsători cu americana divorțată Wallis Simpson a provocat o criză constituțională din 1936.

În plus, în luna mai a anului trecut, Marea Britanie a organizat ceremonia de încoronare a lui Charles, cu un cost estimat de până la 100 de milioane de lire sterline (aproximativ 126 de milioane de dolari). Dacă ar renunța prea devreme, palatul ar oferi oportunitatea perfectă campaniei anti-monarhie Republic să prezinte instituția ca o pierdere de bani publici.

Tinerii britanici își doresc o republică

Graham Smith, directorul executiv al grupului Republic, a declarat pentru Newsweek: "Cred că vor dori o altă încoronare. Cred că sunt complet surzi la ton și sunt foarte dornici să se laude. Cred că vor face ceva, indiferent dacă este la fel sau nu. Dar cred că este puțin probabil să nu facă una, cu excepția cazului în care am schimba mult dezbaterea."

Ingrid Seward, autoarea cărții "Prince Philip Revealed", a declarat recent pentru Newsweek: "Nu cred că în Marea Britanie va fi o abdicare. Doar pentru că familiile regale europene o fac nu înseamnă că vom începe să o facem."

Ea a sugerat că nu ar fi neapărat în interesul lui William: "Charles a spus întotdeauna că vrea ca William să se bucure de puțină viață de familie și puțină viață privată, pentru că odată ce ești rege, nu există așa ceva precum viața privată."

În noiembrie, Republic a comandat un sondaj realizat de agenția de cercetare Savanta, pe un număr reprezentativ de 2.283 de adulți britanici. Cincizeci și doi la sută au spus că vor să păstreze monarhia, în comparație cu 34% care vor un șef de stat ales.

Printre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, cifrele au fost diferite, cu 36% dorind să păstreze monarhia, iar 49% dorind să o elimine. Dacă acei tineri nu își schimbă opinia odată cu înaintarea în vârstă, presiunea pentru abdicare poate deveni considerabil mai puternică în timp.