Vacanță de mii de euro în Turcia, ratată din cauza unei pete de cerneală

O familie a ajuns să renunțe la vacanța de vis, în Turcia, după ce personalul companiei aeriene a refuzat să îl lase pe unul dintre ei să se îmbarce în avion, invocând o pată de cerneală pe pașaport. Charlotte Estlick, soțul ei, Myk și fiica lor de șase ani, Nyla, urmau să zboare de pe aeroportul Manchester spre Dalaman, în Turcia, după ce au rezervat un pachet de vacanță cu TUI, pe 3 mai. Dar când personalul aeroportului a avut probleme cu pașaportul lui Myk, acestuia i s-a refuzat accesul în avion. Cu toate acestea, Myk susține că a prezentat același pașaport timp de opt ani, fără probleme, și chiar a folosit documentul pentru a călători la Dalaman în luna mai a anului trecut.

Charlotte a declarat că fetița lor a fost "lăsată să plângă" în timp ce cei trei nu s-au putut bucura de vacanța pentru care au cheltuit aproape 3.000 de euro. Tânăra de 28 de ani a adăugat că biroul de pașapoarte nu a avut disponibilitate pentru pașapoarte de urgență timp de câteva zile - ceea ce a însemnat că Myk ar fi ratat cea mai mare parte a călătoriei. Nevoită să zboare fără soțul ei, Charlotte a decis să renunțe la călătorie.

Charlotte a postat o fotografie a pașaportului pe Facebook, iar mai mulți utilizatori nu au putut vedea pata buclucașă. Potrivit ghidurilor guvernamentale, un pașaport poate fi clasificat ca fiind deteriorat dacă detaliile sunt indescifrabile sau dacă există pete de cerneală pe pagini. "Nu am mai văzut nimic: Am ajuns la aeroport în timp util, ne-am cântărit bagajele și ne-am pus etichetele pe partea de autoînregistrare din aeroport și apoi ne-am dus la biroul TUI pentru a ne verifica cărțile de îmbarcare și pașapoartele. Am stat cu toții acolo și am predat pașaportul unei alte femei, iar ea ne-a spus că nu vor accepta pașaportul soțului meu. Nu am înțeles de ce și i-am spus că am mers în același loc anul trecut și cu un an înainte folosind același pașaport. În pașaport se pot vedea toate ștampilele de viză care ne permit să intrăm în Turcia“, a relatat femeia, potrivit The Mirror.

Vacanță de mii de euro în Turcia, ratată din cauza unei pete de cerneală

Ea a sus că tot ce li s-a zis a fost să scape de acea pată de cerneală.

"Reprezentanții TUI nu au fost de ajutor deloc. Unul dintre ei mi-a spus că dacă putem scoate cerneala, vom putea merge. După ce am încercat să scot pata de cerneală de pe pașaport, am făcut din greșeală o mică ruptură în pașaport și după asta am știut că sigur nu îl vor accepta. Soțul meu a muncit din greu tot anul pentru a pleca în vacanță și nu am vrut să plec doar cu Nyla fără el, deoarece nu m-aș fi simțit confortabil. Pentru mine acum nu mai contează nici măcar banii sau vacanța. Este vorba de modul în care ne-a tratat personalul de la aeroport. Fetița mea stătea acolo și plângea în aeroport pentru că nu putea pleca în vacanță", a relatat femeia

TUI a refuzat să comenteze incidentul, dar a indicat liniile directoare guvernamentale, care prevăd că pașapoartele pot fi clasificate ca fiind deteriorate dacă detaliile sunt indescifrabile sau dacă există pete de cerneală pe pagini.