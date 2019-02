Vâlcov, despre discuţiile pe buget cu UDMR: S-au încheiat în condiţii foarte bune

Darius Vâlcov, consilierul premierului, a declarat duminică seară că discuţiile pe buget cu UMDR s-au încheiat în condiţii foarte bune, fiind rezolvate 99% din punctele abordate.

"Discuţiile pe buget cu UDMR s-au încheiat şi s-au încheiat în condiţii foarte bune. S-au analizat toate aspectele bugetului şi cred că s-au rezolvat 99% din discuţii. Înţeleg că până vinerea viitoare bugetul va fi aprobat", a precizat Vâlcov, la Antena 3.El a adăugat că cel mai important lucru pe care trebuie să-l ştie oamenii este că salariul mediu net anul acesta va fi aproximativ 3.100 de lei.

"Asta înseamnă o creştere de 50% faţă de 2016, când era aproximativ 2000 de lei. Asta înseamnă că pe medie, în ultimii trei ani de zile, salariul tuturor românilor, tuturor celor care au contracte de muncă a crescut cu 50%, dar pe medie. Toate aceste lucruri s-au întâmplat şi se întâmplă în condiţiile în care pentru cei doi ani care despart 2016 de 2019, deci pentru anul 2017 şi 2018, cumulat inflaţia a fost mai mică de 5%. Deci ceea ce a rămas oamenilor după doi ani şi jumătate e o diferenţă medie între 50 şi 5%, deci 45%. Una e când vorbim de salariul mediu public şi alta e când vorbim de salariul mediu privat. Salariul mediu privat e undeva la 30% pentru aceşti doi ani şi jumătate, iar cel public se apropie de 80%", a susţinut Vâlcov.



El a vorbit şi despre primării, despre care a spus că nu au capacitatea administrativă să utilizeze banii care provin din excedentul anual şi au "frica" că o parte din reforma care a început va trebui făcută de către acestea.



"În total, primăriile şi autorităţile locale nu au reuşit anul trecut să bage în economie, să dezvolte oraşele lor, 13 miliarde de lei. Adică excedentul. Au stat cu fundul pe bani şi a crescut acest excedent an de an, astfel încât este clar că administrativ nu au capacitatea să-i cheltuie. E şi o prevedere în legislaţie care spune că dacă cumva impozitul pe venit şi TVA-ul pe care îl primeşti anul acesta de la bugetul de stat este mai mic decât ceea ce ai primit anul trecut plus cheltuielile care ţi se transferă, ţi se dă diferenţa acea sumă, deci practic nimeni nu pierde, dar toată lumea câştigă. Şi atunci este această frică că o parte din reforma care a început va trebui făcută de ele, de către administraţiile locale", a mai afirmat Vâlcov.