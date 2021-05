Valentin Costache nu se poate bucura în totalitate de victorie: 'Este o emoţie foarte mare, sunt puţin, foarte puţin, supărat că nu am dat gol'

Deşi se afla la sărbătoarea titlului, Valentin Costache s-a declarat puţin supărat că nu a reuşit să marcheze la meciul câştigat de CFR Cluj, scor 2-0, cu FCSB, în ultima etapă a Ligii I.

"Este o emoţie foarte mare, sunt puţin, foarte puţin, supărat că nu am dat gol. Ne petrecem până mâine şi apoi merg la naţională. Am primit foarte multă încredere, am calitate, mă descurc, vom vedea ce va fi. La anul va fi de patru ori mai greu. Acum vreau să stau cu familia, cu soţia, să mă bucur de ce am realizat. Mulţumesc primului meu antrenor", a declarat Costache la Digisport, potrivit news.ro.

La rândul său, Adrian Păun a afirmat: "A fost un an foarte greu, atipic, cel mai greu pentru mine de când joc n Liga I. Dar când ştii că nu joci degeaba, asta este. Sper să nu dezmăgesc la naţionlă şi la echipa de club să ajungem cât mai sus în Europa. Mă bucur că şi fanii au fost în tribună, ne bucurăm împreună. Am demonstrat că suntem o forţă. Ne dorim ca Edi să rămână alături de noi, avem nevoie de el în Europa".

El a dedicat titlul soţiei sale, care peste o lună va naşte o fetiţă.

Şi fundaşul Cristian Manea speră ca Edward Iordănescu să rămână şi s-a bucurat la ceremonie alături de fetiţa lui, Victoria.