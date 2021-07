Valeriu Gheorghiță, despre riscul de miocardită asociat vaccinurilor Pfizer și Moderna: 'Mai frecvent apare la persoane sub 30 de ani'

Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat sâmbătă, la Antena 3, despre cazurile de miocardită (o inflamaţie a muşchiului cardiac) şi de pericardită (o inflamaţie a membranei care anvelopează inima) apărute la persoane care s-au vaccinat cu Pfizer și Moderna, că aceste reacții adverse sunt foarte rare și vizează mai mult tinerii. Explicațiile medicului vin după ce OMS a transmis recent că există o legătură "probabilă" între cazuri de inflamaţie la nivelul inimii şi injectarea vaccinurilor împotriva COVID-19 cu ARN mesager, dar avantajele depăşesc riscurile.

„Sunt ridicate semnale de siguranta legate de riscul de inflamatie cardiaca. Mai frecvent apare la persoane sub 30 de ani, in mod deosebit la barbati si mai frecvent dupa a doua doza de vacin. Frecventa raportata la vaccinurile bazate pe ARN mesager este de circa două cazuri la 50.000 persoane vaccinate cu a doua doza. Au fost 40 de cazuri raportate in SUA la un milion de persoane vaccinate. Toate au fost forme usoare, dupa 3-4 zile personele au fost externate in stare buna. Este un aspect intens monitorizat. S-a recomandat sa se treaca aceasta reactie adversa in rezumatul vaccinurilor”, a zis Valeriu Gheorghiță.

El a indicat că doi adolescenți români, din Bacău și București, au avut probleme cardiace după ce s-au vaccinat dar „amandoi au avut o evolutie favorabila”

„Avantajele depasesc riscurile. Riscurile sunt foarte mici, reactiile sunt foarte rare”, a precizat medicul.