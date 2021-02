Valeriu Gheorghiţă i-a mulţumit Simonei Halep pentru susţinerea arătată campaniei de vaccinare

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că a fost prezent la Institutul Cantacuzino în momentul când s-a vaccinat Simona Halep pentru că a dorit să îi mulţumească pentru ce a făcut pentru România şi crede că prin gestul ei poate convinge şi alte persoane să se vaccineze, potrivit news.ro.

“Am dorit să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut în toată această perioadă pentru ţara noastră, pentru faptul că este un ambasador important al României în toată lumea şi, de asemenea, am dorit să îi mulţumesc pentru gestul pe care l-a făcut la debutul campaniei de vaccinare şi anume în momentul în care dumneaiei a anunţat că doreşte să se vaccineze.

Citește și: BREAKING SURSE Proiectul rețelei electrice de la Spitalul Neamț NU A AVUT AVIZE iar inginerul pentru instalațiile de oxigen și aer comprimat e „AMNEZIC”

Cred este important ca fiecare persoană să crească, dacă vreţi, prin gestul pe care îl face, să poată la rândul ei convinge şi alte persoane să se vaccineze. Este important ca fiecare dintre noi să fim un model pentru cei din jurul nostru aşa încât să putem atinge acel obiectiv de cel puţin 70% persoane vaccinate”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Simona Halep, locul 3 mondial, s-a vaccinat, miercuri dimineaţă, împotriva Covid-19, la Institutul Cantacuzino din Bucureşti.

"Sunt bine, am avut puţine emoţii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am făcut Pfizer, evident că mă voi proteja şi în continuare. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin, sper să se vaccineze cât mai multă lume. Mă linişteşte că sunt mai însiguranţă, aştept şi rapelul, sper să nu am reacţii adverse. Sper să merg şi la Olimpiadă şi să câştig medalia. Sfatul meu este să facem acest vaccin", a declarat Halep.