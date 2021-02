Valeriu Gheorghiță îi dă dreptate lui Florin Cîțu în privința celor care au sărit rândul la vaccinare: 'Eu aș alege să vaccinez în loc să arunc doza'

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit despre cazurile de persoane care s-au vaccinat, deși nu se regăseau în această etapă, și spune că este vorba de 1.200-1.300 de oameni dintr-un total de peste 620.000 de vaccinați.

Întrebat câte persoane nu se încadrau nici în categoria bolnavilor cronici, nici la vârstnici, nici în zona personalului esențial, dar chiar și așa s-au vaccinat „băgați pe ușa din spate”, Valeriu Gheorghiță a declarat: „Speculăm pe un teren... s-ar putea să nu fie asta realitatea. Eu n-aș vrea să punem într-o lumină nefavorabilă activitatea colegilor mei medici din centrele de vaccinare, pentru că realmente vorbim de fapt de o medie de două persoane pe centru de vaccinare într-o lună de zile”.

„Din acest punct de vedere, sunt situații – și există instrucțiuni în acest sens – în care pentru a elimina sau a reduce la minimul posibil irosirea dozelor să se vaccineze persoanele care sunt, evident, eligibile în primul rând, fie din ziua respectivă, fie din următoarele zile programate, sau atunci când nu vin persoane din zilele următoare care au programare să încercăm să identificăm persoane care se regăsesc în aceeași etapă a strategiei, dar totuși dacă nu regăsim aceste persoane și am făcut toate demersurile de a identifica, și totuși nu găsim, eu dintre a arunca niște doze și a vaccina până la urmă persoane care odată ce sunt vaccinate sunt persoane protejate, eu aș alege, ca medic, pe bună dreptate să vaccinez o persoană în loc să arunc acea doză. Cred că, din acest punct de vedere, alegerea este foarte ușoară pentru oricine este pus ipotetic în această situație”, a mai spus coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 la B1 TV.

Întrebat dacă are genul acesta de discuții și cu Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, în condițiile în care nu pare că ar comunica foarte mult unul cu celălalt, Valeriu Gheorghiță a afirmat: „Am vorbit cu domnul ministru și i-am prezentat aceste situații și explicații la acest număr de persoane care, aparent, nu făceau parte din etapa în care noi ne regăsim. Repet, vorbim de 1.200-1.300 de persoane la peste 620.000 de persoane. Este un procent, dacă vreți, mai mic decât numărul de doze irosite, înseamnă 0,2-0,3%”.

Premierul Florin Cîțu a criticat, miercuri, sancționarea medicilor care vaccinează persoane neprogramate dacă la finalul programului au rămas doze neutilizate, în contextul în care ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a cerut controale și amenzi în acest sens.

„Sa fim corecti, cifra de 1.300 am avansat-o eu. Cifra cealalta de cateva zeci de mii era avansata de ministerul Sanatatii. Dar revin la obiectivul acestei campanii de vaccinare, de a vaccina cat mai multi oameni. Nu pot sa opresti pandemia, nu pot sa opresti acest virus decat daca avem cat mai multi oameni vaccinati. Obiectivul este de a avea 70% din adulti vaccinati. Nu poti sa sanctionezi medici daca vaccineaza pentru ca a ramas o doza in plus. Dar daca sunt situatii cand s-au creat tot felul de scheme care-i dezavantajeaza pe cei programati, asta e altceva. Dar daca noi stim ca niciunul din cei programati nu a fost dat la o parte pentru altineva, nu vad nicio problema”, a declarat premierul.