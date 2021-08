Valeriu Gheorghiță: O persoană cu varianta Delta are o cantitate de virus de peste 1.000 de ori mai mare decât varianta inițială

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat duminică la Antena 3 că România se află la începutul valului 4 de pandemie.

Gheorghiță a spus că România este „mult sub media europeană” în privința procentului de populație vaccinată, lucru care trebuie îmbunătățit. „Trebuie sa intelegem sa ne vaccinam si sa nu amanam aceasta decizie, vedem ca in vestul Europei si in SUA infectiile cu Delta au crescut foarte mult, e pacat sa pierdem beneficiile si situatia epidemiologica favorabila din acest moment”, a spus el.

„Cantitatea de virus pe care o persoana cu Delta o are este de peste 1.000 de ori mai mare decat virusul initial”, a mai zis acesta.

Medicul a adăugat că din calculele realizate de specialiști, probabil al jumătatea lunii septembrie se va ajunge la 1.500 de noi cazuri de infectări pe zi. „S-ar putea să fie mult mai serioasă creșterea”, a avertizat el.

"Pot să vă spun categoric că suntem pe o creştere a numărului de cazuri. Or, dacă vorbim de o creştere a numărului de cazuri, se estimează, conform scenariilor noastre pe care ne uităm, că vom înregistra progresiv această creştere a numărului de cazuri. Undeva la sfârşit de august estimăm că vom ajunge la 800-900 de cazuri zilnic, iar undeva după jumătatea lunii septembrie am putea depăşi 1.500 de cazuri în fiecare zi. Dar atenţie, aici vorbim de un scenariu, iar în viaţa de zi cu zi dacă până la acel moment varianta Delta devine dominantă, s-ar putea să fie mai accelerată”, a adăugat medicul.

Întrebat dacă este posibil ca acesta să fie începutul celui de-al patrulea val al pandemiei, Valeriu Gheorghiţă a răspuns: "Foarte probabil că da”.

„Vaccinul reduce de 25 de ori riscul de a ajunge la spital”, a punctat Gheorghiță.