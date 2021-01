Valeriu Gheorghiță se uită la modelul suedez: Dermatologi și stomatologi voluntari în echipele de vaccinare / VIDEO

Șeful campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghiță, a declarat ca Romania incearca sa atraga, dupa un model suedez, dermatologi si stomatologi in echipele de vaccinare. Problema este numarul mic al persoanelor disponibile sa administreze vaccinurile la nivel national.

„Am avut intalniri si discutii cu rectorii universitatilor de medicina si farmacie in ideea de a stabili un acord cu DSP-urile pentru a permite studentilor la medicina sa efectueaze activitati de voluntariat in echipele de vaccinare. Asteptam aceste liste (...) Pot sa va spun un model din Suedia, au apelat la medicii dermatologi si stomatologi care au experienta cu administrarea tratamentelor injectabile pentru a face parte din echipele de vaccinare. Problema resursei umane sa stiti ca afecteaza toate tarile, nu doar Romania, mai ales in acest context in care mare parte din resursa umana medicala este concentrata sa asigure asistenta medicala a pacientilor COVID”, a declarat acesta.

Citește și: Guvernul Cîțu introduce 'taxa pe ambalaj': La cumpărături vei achita câte 50 de bani în plus pentru fiecare sticlă sau doză cu bere, apă, suc .