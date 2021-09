Valeriu Gheorghiță: Studiile arată că de la un caz pozitiv cu varianta Delta se poate ajunge la 390.000 de persoane infectate în două luni - VIDEO

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca varianta Delta a coronavirusului, dominantă în România odată cu izbucnirea valului patru al pandemiei, se transmite cu repeziciune.

„Varianta Delta este dominanta. Dupa 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu varianta Alfa se ajunge in circa doua luni alte 266 de noi cazuri de boala, spre deosebire de varianta Delta unde de la un caz pozitiv se poate ajunte la peste 390.000 de persoane infectate in acelasi interval de timp, deci de peste 1.500 de ori de persoane infectate in aceeasi perioada de timp, pentru ca varianta Delta e mult mai transmisibila. Transmiterea variantei Delta e similara cu transmiterea bolilor copilariei, preucm pojar, varsat de vant”, a declarat Valeriu Gheorghita.