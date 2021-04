Prima reacție a lui Valeriu Gheorghiță despre noua tulpină E484K descoperită în România

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a comentat luni la Antena 3 identificarea la Suceava a unei noi variante de coronavirus.

„Este o mutatie care se regaseste si in tulpina braziliana si in tulpina africana. Este adevarat ca cele doua tulpini au o oareșicare rezistenta la vaccin, asta inseamna o eficacitate usor mai redusa a vaccinurilor disponibile in acest moment. Dar datele Pfizer din SUA arata ca la 6 luni de la rapel, se pastreaza la peste 91% protectia inclusiv fata de noua tulpina E484K. Nu trebuie sa ne sperie sau sa intram in panica”, a afirmat Gheorghiță.

El a ridicat totusi un semnal de alarma: trebuie castigata cursa contracronometru pentru vaccinare, astfel incat sa nu-i fie dat timp virusului sa dezvolte noi variante rezistente la vaccin. Riscul, daca populatia nu se vaccineaza, este ca „s-ar putea ca in urmatoarele luni sa nu avem eficienta dorita fara de tulpini”.