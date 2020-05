Valeriu Şuhan: Globalizarea abuzului

Globalizarea abuzului şi miliţienii americani! Citesc uimit despre un abuz incredibil al anchetatorilor americani împotriva unui general de-al lor Michael Flynn, terfelit într-o manieră a cărei asemănare cu ceea ce am văzut la noi în materie, e izbitoare.

FBI şi Department of Justice s-au repezit asupra prăzii indicate de factorul politic, în urma luptelor intestine din establishment şi l-au rupt în două, cum se spune, pe generalul în cauză.

Acesta a fost acuzat de legături vinovate cu ambasada Rusiei la Washington în cadrul vestitului scandal Russiagate, în urma unei discuţii telefonice cu ambasadorul Serghei Kislyak, din 2016.

Discuţia fusese prilejuită de atribuţiile de serviciu ale generalului, care era pe cale a fi numit National Security Adviser al Preşedintelui Donald Trump şi s-a referit la chestiunea sancţiunilor economice împotriva Rusiei şi reacţiile la acestea.

Bineînţeles, toată conversaţia fusese înregistrată de FBI.

Iniţial, în lipsa oricărei probe, s-a propus închiderea investigaţiei, însă, bineînţeles, măruntaiele establishment-ului s-au opus şi prin conducerea FBI şi Department of Justice au forţat incriminarea generalului Michael Flynn.

Pentru că nu au reuşit să-l folosească împotriva Preşedintelui Trump ca având legături vinovate cu ruşii şi pentru că nu puteau să recunoască faptul că l-au hărţuit degeaba, l-au ameninţat că fiul său va fi acuzat de o aiureală după care „săpaseră” îndelung.

Pe acest şantaj, generalul a acceptat să pledeze „vinovat” la acuzaţia că ar fi minţit în declaraţiile sale în faţa FBI şi să recunoască încălcarea Logan Act.

Acest Logan Act este o lege adoptată în 1799 ! Incriminează indivizii care în mod abuziv pretind că reprezintă Statul american. No comment...

La noi, ai zice că e din categoria cu „sula şi prefectura”.

Acum câteva zile au apărut note ale unor agenţi FBI legate de acest caz. Unul dintre ei, de un rang foarte înalt, nota: „What’s our goal ? Truth/Admission or to get him to lie, so we can prosecute him or get him fired.”

Vă sună cunoscut ? Aş zice că e evidentă similitudinea cu „tacticile” întâlnite în cazuri „instrumentate” de Portocală & Co.

Iată că binomul românesc pe care îl credeam unic în exercitarea abuzivă a puterii judiciare este, de fapt, o copie a celui construit şi din păcate activ, în cea mai mare democraţie a lumii.

Cumplit de dezamăgitor...

Pentru ca tacâmul să fie complet, între timp, generalul fusese demis, îşi vânduse casa pentru a avea din ce să trăiască, iar familia îi era acoperită de ruşine şi într-o stare de stres paroxistică.

Justiţia americană, chemată să se pronunţe, spre cinstea ei, constată neregulile şi acţionează în consecinţă, aşa încât e de aşteptat să se pronunţe cât de curând.

Reverberaţiile cazului Flynn în societatea americană sunt cu totul excepţionale.

Media, pro sau contra, Preşedintele însuşi, Congresul prin reprezentanţii săi, au reacţionat funcţie de interesele proprii, dar ideea care transpare tot mai frecvent este că fiecare cetăţean american ar trebui să se simtă „şocat” de felul în care a fost instrumentat cazul Flynn.

Ei, asta e diferenţa faţă de noi ! La noi, ar fi continuat, inclusiv în absurd, înfierarea împricinatului. De ce oare ? Pentru că aşa voia Binomul ? Ok, dar din nou, de ce ? Pentru că ne consideră proşti ! E singurul răspuns logic...

Sigur, în mod evident, în spatele deciziilor Binomului, se află interese majore - puţin spus - care exced puterii de înţelegere a noastră, prostimea. Pare că aceste interese ar fi din categoria celor care se referă la interesul naţional şi progresul României (ca să citez un „clasic” în viaţă), însă, personal, mă îndoiesc că despre asta ar fi vorba. Cred tot mai mult că aceste interese au cu totul şi cu totul alt miros, conform mediafax.ro.

De fapt, n-au miros...