Vali Lazăr a ironizat FCSB: Sunt oameni care au venit să muncească pentru creştini sau ceva de genul. Nu cred că se bat la titlu

Atacantul dinamovist Valentin Lazăr şi-a permis să ironizeze FCSB, după ce Dinamo s-a impus cu 2-1 în derbi, fiind de părere că rivala nu se va putea lupta la titlu, anunță news.ro.

"Mă bucur că am marcat, am venit cu gândul acesta şi mă bucur că am reuşit. Nu cred că am dat atâtea goluri în derbiuri, sunt jucători mai buni care au marcat mai mult ca mine. Mă bucur că reuşesc să marcehez împotriva lor, sper să o fac şi cu echipele mai mici, îmi doresc să înscriu cât mai mult. Îmi doresc să-mi ajut echipa, de asta mă antrenez în fiecare zi. Ne dorim să câştigăm play-out-ul, ne dorim să câştigăm cupa. Cartonaşul roşu a fost foarte bine pentru noi. Dacă eram mai lucizi în faţa porţii scorul era mult mai mare. Poate vom juca cu ei de două ori în semifinalele cupei. Sper să vină mai mulţi suporteri la stadion după acest meci, sper să intrăm pe drumul cel bun, să câştigăm cupa ca oamenii să vină mai mulţi în jurul nostru. Când jucăm pe Arena Naţională vin atâţia oameni, când jucăm pe Dinamo nu prea. Cred că vor veni foarte mulţi în continuare dacă vom avea rezultate. Când vine o echipă de pe locul 9, locul 10 şi are atâtea ocazii... Nu ştiu dacă şi-au creat ocazii clare de gol, mă gândesc că nu se bat la titlu, când văd ce echipe sunt pe primele locuri şi ce fotbal practică. Şi Botoşani practică un fotbal foarte bun. Sunt mai multe probleme la ei, sunt oameni de sus care decid. Au venit şi nişte oameni care au venit să muncească pentru creştini sau ceva de genul. Vă daţi seama că nu pot să tragă la titlu. Şi eu sunt credincios, dar când declari în primul minut când te prezintă că lucrezi pentru un creştin cu siguranţă nu ai nicio putere în faţa Celui de mai sus. Declaraţiile lor ne-au întărit", a declarat Lazăr, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. FCSB a evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize.

Au marcat: Sin '37, V. Lazăr '62 / Tănase '45+9 (p).