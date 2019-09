Vali Porcişteanu a câştigat pentru prima dată în carieră Raliul Iaşului

Punct final într-o nouă ediţie epică a Raliului Iaşului! Adrenalină, spectacol, măsuri sporite de securitate şi multă emoţie, acestea au fost coordonatele Raliului Iaşului 2019, cel mai bun şi cu siguranţă cel mai spectaculos raliu din România, anunță MEDIAFAX.

După două zile incredibile, în care numărul de abandonuri a fost mai mare ca niciodată, Vali Porcişteanu şi-a împlinit visul: a câştigat, pentru prima dată în carieră Raliul Iaşului, a şasea etapă a Campionatului Naţional de Raliuri DUNLOP, organizat de Federaţia Română de Automobilism Sportiv. Echipajul format din Valentin Porcişteanu şi Dan Dobre (Citroen C3 R5) a fost cronometrat cu timpul de 01 h 18 min 09 sec 8/10, locul 2 a revenit echipajului Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia R5), la 01 min 25 sec 2/10, podiumul fiind completat de Cătălin Grigoriu/Bogdan Rotaru (Ford Fiesta ST R5), la 06 min 03 sec 2/10, etc.

Iată principalele reacţii după Raliul Iaşului 2019:

Vali Porcişteanu, câştigător Raliul Iaşului: „Ne bucurăm că am ajuns cu bine aici la finiş. Un raliu terminat, un raliu câştigat. Ne-am fi dorit să mergem mult mai tare, dar am fost prima maşină de pe traseu şi a trebuit să fim foarte atenţi, să avem un ritm mai atent pentru că alunecam. Superspeciala de la Râpa Galbenă ne-a încântat foarte tare, a fost foarte multă lume şi asta ne place. A fost un raliu lung, greu, o cursă foarte tacticizată. Am spart ghinionul şi am câştigat şi noi în sfârşit la Iaşi. Mai sunt două etape importante, lupta se va da cu siguranţă până în ultima etapă. Felicitări organizatorilor pentru efortul făcut pentru ca Iaşiul să găzduiască în continuare o etapă de raliu”.

Dan Gârtofan, locul 2 la Raliul Iaşului: „Este un raliu care nouă ne prieşte. Nu a fost chiar un ritm mulţumitor pentru noi. Am văzut că pierdem contactul cu cei mai rapizi din faţă şi am zis că trebuie să terminăm cursa şi să luăm cât mai multe puncte. Pentru noi cel mai important este campionatul naţional. Este un sezon lung în care pot apărea surprize. Ne dorim să terminăm cu bine, suntem integralişti în acest sezon, în care ne-am clasat pe podium la fiecare etapă la care am participat, inclusiv în etapele din străinătate. Mi-aş fi dorit să avem un ritm mai bun, dar nu e chiar rău pentru un pilot apropiat de jumătate de secol de viaţă. Felicitări organizatorilor, au făcut o treaba excelentă şi felicitări domnului primar Chirica pentru implicare. Sper ca şi la anul să ne întâmpine la Raliul Iaşului, în aceeaşi funcţie”.

Cătălin Grigoriu, locul 3 la Raliul Iaşului: „Nu voi uita niciodată această etapă. Organizarea Raliului a fost impecabilă. Iaşul merită să fie premiat ca cel mai bine organizat raliu din România. Mă bucur enorm pentru această victorie, locul 3 la general. Am şi plans vreo 10 minute, de fericire şi de descărcare, de adrenalină. Îmi pare rău pentru colegii mei mai buni ca mine, care au abandonat. Eu nu sunt un pilot de podium, eu sunt de primii 10. Oricum această performanţă mă motivează şi pentru următoarele etape”.

Dan Codreanu, manager Raliul Iaşului: „Un raliu greu, cu peripeţii. Prima zi a fost foarte grea din punct de vedere al organizatorului. A trebuit să ne mişcăm foarte repede pentru că au fost nu mai puţin de 19 incidente de cursă. Le-am soluţionat pe toate cu bine. A doua zi au fost mai puţine incidente, dar unul a fost cu maşina organizatorului. Un oficial FRAS a greşit trasa şi a intrat în pădure. Ne-am descurcat bine şi în acest an. Eu zic că la anul va fi şi mai bine. Suntem pregătiţi să organizăm şi o etapă de ERC la Iaşi, numai să avem bugetul aprobat. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat, instituţiilor din Iaşi, volutntarilor şi iubitorilor de motorsport din Iaşi”.

Mihai Chirica, primarul Iaşului: „A fost un raliu cu mulţi spectatori. Cred că uşor-uşor batem recordul de prezenţă la Superspeciala de la Iaşi. Suntem fericiţi că toată lumea este sănătoasă. Tabla se îndreaptă, maşinile se repară, important este că piloţii sunt sănătoşi. O etapă de raliu organizată la Iaşi ne aduce foarte multă imagine. Toţi cei care au fost aici vin de peste tot din ţară, au fost aproape 80 de echipaje la start şi vor vorbi foarte frumos despre oraşul nostru. În al doilea rând, a fost şi un cadou pentru copii, la final de vacanţă. Cei mici au fost cei mai încântaţi să vadă live Superspeciala de la Râpa Galbenă, să se urce în maşinile de curse, să-şi facă poze cu piloţii. În al treilea rând, este vorba despre tradiţie. Să continuăm tradiţia, ca la Iaşi, al doilea oraş al ţării, să organizăm annual competiţii de motorsport. Sperăm cât de repede să putem aduce la Iaşi o etapă de cupă europeană. Totul va depinde de obervatorul FIA. Sperăm să-l convingem la anul că putem organiza imediat o etapă la Iaşi. Asta ar presupune însă bugete mai mari, dar noi suntem pregătiţi”.