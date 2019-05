Vampire Weekend s-a clasat în fruntea Billboard 200 cu albumul 'Father of the Bride'

Grupul rock Vampire Weekend s-a clasat pe primul loc în Billboard 200 cu „Father of the Bride”, al treilea material discografic al trupei care conduce clasamentul american al albumelor, potrivit news.ro.

„Father of the Bride” a fost vândut, în săptămâna încheiată pe 9 mai, în 138.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music. Aceasta este cea mai bună performanţă pentru un album rock de anul acesta.

Vampire Weekend s-a mai clasat pe primul loc al Billboard 200 cu „Modern Vampires of the City” (2013) şi „Contra” (2010).

Albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al cântăreţei electro-pop Billie Eilish a urcat două locuri, până pe doi, cu 70.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut.

Pe locul al treilea s-a clasat Khalid cu „Free Spirit”, care a urcat tot două poziţii în clasament, cu 49.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la lansare.

Rapperul PnB Rock şi „TrapStar Turnt PopStar” au debutat pe locul al patrulea, după ce albumul a fost vândut în 42.000 de unităţi. Aceasta este prima prezenţă în top 10 a artistului american.

Citește și: Serialele 'Obsesia Evei' şi 'Succesiunea' şi miniseria 'Patrick Melrose' sunt marile câştigătoare ale galei BAFTA TV

Ariana Grande a urcat un loc în top cu „Thank U, Next”. Albumul s-a clasat pe poziţia a cincea, după ce, în a 13-a săptămână de la debut, a fost vândut în 41.000 de unităţi.

După ce a debutat pe primul loc, în urmă cu o săptămână, „Hurts 2B Human” al lui Pink a coborât cinci locuri, cu 36.000 de unităţi vândute.

ScHoolboy Q şi „CrasH Talk” au coborât patru poziţii, până pe şapte, cu 33.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de top.

„Map of the Soul: Persona” al grupului BTS s-a poziţionat pe opt, în coborâre un loc, cu 30.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la lansare.

Post Malone şi „beerbongs & bentleys” au revenit în top 10, pe locul al nouălea, după ce albumul a fost vândut în peste 28.000 de unităţi în a 54-a săptămână.

Juice WRLD şi „Death Race for Love” s-au clasat pe poziţia a zecea, în urcare un loc. În a noua săptămână de la debut, albumul a fost vândut în aproximativ 28.000 de unităţi.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).