Vanessa Kirby, cunoscută pentru rolul din 'The Crown', o va înlocui pe Jodie Comer în filmul 'Kitbag'

Vanessa Kirby, cunoscută între altele pentru rolul din „Pieces of a Woman”, o va înlocui pe Jodie Comer, starul „Killing Eve” şi „The Last Duel”, în filmul „Kitbag” regizat de Ridley Scott.

Kirby, aflată în negocieri, va juca alături de Joaquin Phoenix, care va interpreta rolul Napoleon în producţia Apple, informează The Hollywood Reporter.

Ea va fi Josephine în drama istorică inspirată de împăratul francez, conform news.ro.

În toamna lui 2020 a fost anunţat că Scott pregăteşte un film despre Napoleon Bonaparte, cu Joaquin Phoenix în rol principal.

„Kitbag” va fi produs pentru 20th Century Studios, cu care regizorul, prin compania sa, Scott Free, a colaborat şi la „The Last Duel”, producţie realizată în Irlanda.

Pentru „Kitbag”, Scott l-a ales pe David Scarpa, cu care a colaborat pentru „All the Money in the World”, să realizeze scenariul.

Filmul va fi produs de Scott şi Kevin Walsh pentru Scott Free.

Lungmetrajul este o privire personală asupra originilor lui Napoleon şi asupra ascensiunii sale rapide, prin prisma relaţiilor lui deseori volatile cu soţia şi iubita Josephine. Intenţia este de a capta bătăliile celebre ale lui Napoleon, ambiţia şi mintea lui strategică uimitoare ca lider militar şi vizionar în război.

Kirby, care a jucat rolul prinţesei Margaret în primele două sezoane „The Crown”, a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din drama „Pieces of a Woman” şi a mai jucat în filme ca „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” şi „Mission: Impossible - Fallout”. Ea va reveni în franciza lui Tom Cruise pentru „Mission: Impossible VII”.

Comer, care este aşteptat să fie prezentă în cursa premiilor pentru interpretare graţie rolului din „The Last Duel”, regizat tot de Scott, a renunţat la „Kitbag” din cauza unor neconcordanţe în calendarul său ce implică primul ei spectacol pe West End, „Prima Facie”.

Filmările pentru „Kitbag” urmează să înceapă în Europa luna aceasta, iar Comer va începe repetiţiile pentru producţia teatrală în luna martie şi va susţine reprezentaţii în perioada aprilie - iunie.