Vânturile arctice acoperă mai multe state din sud-estul Australiei cu un strat de zăpadă

Vânturi din zona Oceanului Antarctic au ajuns în sud-estul Australiei provocând sâmbătă ninsori la altitudini joase în mai multe state, numeroase persoane bucurându-se de evenimentul rar în pofida vânturilor puternice şi a zăpezii abundente care au condus la închiderea unor drumuri, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Imagini cu oraşe înzăpezite şi peisaje din statele New South Wales (NSW), Victoria, capitala Canberra şi statul insular Tasmania au inundat reţelele sociale, în timp ce localnicii s-au grăbit să surprindă căderile de zăpadă.

"Am văzut zăpadă la #Canberra astăzi, şi chiar am auzit că fulgi au aterizat pe clădirea Parlamentului", în capitala Australiei, a anunţat Agenţia de Meteorologie într-o postare pe Twitter.



Un strat de zăpadă de peste un metru s-a depus în mai multe regiuni alpine, iar vremea rece se va menţine probabil timp de câteva zile, a precizat agenţia.



"Este minunat", a declarat Raj Kumar pentru reţeaua de televiziune Seven Network. Kumar a călătorit din Sydney împreună cu familia pentru a vedea zăpada în oraşul Oberon din New South Wales, o zonă grav afectată de incendiile de vegetaţie de anul trecut.