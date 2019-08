Vârful echipei naționale: Mă gândesc să mă las de fotbal

Atacantul celor de la CFR Cluj și al echipei naționale, George Țucudean, susține că ia în serios varianta de a se lăsa de fotbal din cauza problemelor la inimă, pentru care a fost deja operat de două ori.

Citește și: FBI se implică în cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o nouă pistă / SURSE

”Mai am o teamă, dar doctorii m-au asigurat că nu pățesc nimic, deci merg mai departe. Cum să mă simt? Cum e un om care are ceva, și-l macină niște gânduri. M-am gândit că pot să mă las, mă gândesc în continuare, pentru că nu am probleme la genunchi, ci la inimă!

Am stat de vorbă cu doctorii, mi-au spus că totul va fi în regulă, așa că am făcut și a doua intervenție. Mi-am revenit destul de bine, în 10 zile am început efortul, am făcut cu preparatorul separat, am intrat la antrenament și sunt aproape la același nivel cu colegii. Mai ales că am jucat și cu Maccabi, dar și acolo m-am simțit foarte bine”, a spus Țucudean, la Digi Sport.