Variantă bombă lansată de Cozmin Gușa - Rareș Bogdan prim-ministru

Cozmin Guşă i-a oferit un sfat de consultant politic pro-bono lui Klaus Iohannis: să-l nominalizeze pe Rareş Bogdan la funcţia de prim-ministru.

Guşă a precizat că fostul realizator de la Realitatea TV este eroul PNL-ului la europarlamentare şi că poate fi potrivit pentru această funcţie, deşi nu are experienţă politică.

"Îi spun lui Iohannis în felul următor: să-şi asume în mod dur formarea unei noi majorităţi bazate pe partidele care au câştigat, acele partide să fie în poziţia în care refuză sau nu chemarea preşedintelui, să formeze un guvern minoritar cu sprijin parlamentar al acelor partide care nu participă. Poate să lucreze domnul Iohannis într-un mod spectaculos. Dacă Iohannis nu forţează schimbarea guvernării, el însuşi va pierde până la algerile prezidenţiale. Românii l-au creditat din nou cu ideea că va schimba guvernarea lui Dăncilă. Unde se împiedică domnu Iohannis? Că prim-ministrul ar trebui să fie Ludovic Orban, care nu este ofertant din punct de vedere al tribunei publice. Face audienţă minusculă, este ironizat, râde lumea de el. De ironia perpetuată nu scapă", a spus Guşă, care apoi a aruncat bomba: Rareş Bogdan, premier.

Medicii au luat foc după ce Cătălin Rădulescu le-a cerut să dea salariile înapoi: 'Este reacția furibundă a unui muribund din punct de vedere intelectual'

"Pe Rareş Bogdan ar trebui să-l nominalizeze premier. Klaus Iohannis are această soluţie, cu eroul PNL la alegeri. A adus câteva puncte la PNL şi cu sprijinul imaginii Realitatea TV şi a publicului Realitatea, care este iubită de românii din ţară şi aproape exclusiv de românii din Diaspora. A reuşit să aducă un suflu nou pe o listă care a tăcut. Asta este soluţia pe care Iohannis trebuie să şi-o asume. O să-mi spui că Rareş nu are experienţă. Nici Ponta n-a avut. Nici alţi premieri n-au avut. E un sacrificiu ope care trebuie să-l faci. Iohannis are o proptea de imagine şi la nivel de guvernare cu un prim-ministru viu. Ce să mai vorbim de actorul din Ucraina care a câştigat preşedinţia, de aceeaşi vârstă cu Rareş? Asta e o soluţie. Klaus Iohannis, disperându-i pe români că nu schimbă guvernarea lui Dăncilă, va începe să scadă din nou. Cu un USR-PLUS emergent, cu un Cioloş care nu se mai dă jos de la candidatură pentru că a condus lista şi a câştigat şi doreşte să candideze la prezidenţiale. Neoferind un contra-balans la aşa ceva, Iohannis va avea probleme mari. Dacă PSD-ul îşi va găsi un cadidat nou şi se va scutura de ce a păţit din cauza lui Dragnea, deja se pune problema cine intră în turul 2. Şi Iohannis trebuie să se îngrijoreze dacă nu face acest pas. uite, ăsta este sfatul meu de consultant politic pro-bono", a spus Guşă.