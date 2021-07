Varujan Vosganian, despre fostul șef al Poștei: 'Ați auzit o idioțenie mai mare ca asta?'

Fostul ministru liberal Varujan Vosganian comentează afirmația lui Horia Georgescu (PNL) care s-a lăudat că a găsit Poșta Română „profund roșie” la preluarea mandatului și a transformat-o într-o companie care „gândeşte, vibrează şi respiră liberal”.

„Discursul lui Horia Grigorescu, în fața liberalilor din sectorul 4, exprimă limpede dimensiunea monstruoasă pe care a căpătat-o politica românească. Horia Grigorescu a fost directorul general al Poștei Române din noiembrie 2019 până în iunie 2021, când a fost demis pe motiv că ține partea lui Orban și nu a lui Cîțu la alegerile interne din partid (altă monstruozitate, o epurare în serie pe care președintele țării o încurajează, în fața căreia Parlamentul tace și opinia publică este indiferentă). Ce spune Horia Gigorescu în halucinantul său discurs: „Vreau să vă spun că în momentul în care am pătruns în acea companie era profund roșie. Dacă erau 20% liberali era bine. Vă spun acum cu mândrie, după un an și șase luni cât am fost parte din acea echipă, că astăzi vorbim de o companie care gândește, vibrează și respiră liberal. ”

Vă imaginați ce viziune bolnăvicioasă are acest om și cei asemenea lui? Poșta Română era roșie, doar 20% erau liberali, adică galben-albaștri. Cum i-a numărat pe angajați, după culori? Acum, însă, s-a terminat cu perioada de rătăcire. Horia Grigorescu a pătruns în Poșta Română și toți poștașii sunt galbeni cu ochi albaștri. Iar Poșta Română nu mai e social-democrată, ci liberală, de parcă Poșta trebuie să trimită doctrine, nu scrisori. Ați auzit o idioțenie mai mare ca asta? Din păcate, într-o politică românească tot mai înțesată de idioți, dacă n-ați auzit o idioțenie mai mare, sigur o să auziți”, a scris Varujan Vosganian pe Facebook.