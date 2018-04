Varujan Vosganian: Sărbătoarea Centenarului nu începe cu statuile de la Arad şi Alba Iulia

Liderul grupului parlamentar ALDE de la Camera Deputaţilor, Varujan Vosganian, a declarat marţi că pentru a sărbători Centenarul prima condiţie e "să fim la înălţime", iar sărbătoarea nu începe cu statuile de la Arad şi de la Alba Iulia, ci "cu monumentele sufleteşti care se clădesc în piepturile noastre". Camera Deputaţilor a dezbătut marţi moţiunea simplă intitulată "PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", care îl vizează pe ministrul Culturii, George Ivaşcu. Moţiunea este iniţiată de 108 deputaţi de la PNL, USR şi PMP, conform Agerpres.

"Această moţiune are semnificaţia ei - o invitaţie adresată tuturor miniştrilor de a participa la şedinţele comisiilor unde sunt invitaţi. (...) Am avut în mai multe rânduri şi recomand şi colegilor care au semnat moţiunea să aibă întâlniri cu domnul ministru cu creionul în mână. Există o ordonanţă de urgenţă care se referă la Centenar, există câteva proiecte în programul de guvernare care încep. Domnul ministru are dreptate când spune că celebrarea Centenarului nu este mărginită la un singur an şi va dura mai multă vreme şi poate că o să sărbătorim Centenarul şi atunci când vom finaliza operele de la Iaşi, Craiova şi Cluj sau atunci când vom finaliza alte obiective pe care le vom porni în Centenar. Un lucru este cert şi apare tot mai clar - ca să sărbătorim Centenarul prima condiţie e să fim la înălţime, idealurile care au fost proclamate atunci şi dacă vreţi cu adevărat să sărbătorim, sărbătoarea nu începe cu statuile de la Arad şi de la Alba Iulia, ci începe cu monumentele sufleteşti care se clădesc în piepturile noastre", a susţinut Vosganian, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii.

Moţiunea simplă va fi supusă votului în şedinţa de plen de miercuri.

Deputaţii semnatari ai moţiunii îşi arată îngrijorarea "profundă" faţă de "incapacitatea" Guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie. Deputaţii Opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri. De asemenea, deputaţii Opoziţiei îl critică pe ministrul Culturii pentru faptul că nu s-a prezentat la şedinţele Comisiei de cultură, dar şi pentru că acesta nu a semnat contractul de execuţie pentru realizarea Monumentului Unităţii Naţionale de la Alba Iulia şi îi cer să plece din funcţie.