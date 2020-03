Varujan Vosganian, solicitare de URGENȚĂ pentru Guvern: 'Să facă o rectificare bugetară având în vedere ajutorul pentru șomajul tehnic. În buget nu sunt bani!'

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, solicită de urgență Guvernului Orban să elaboreze o rectificare bugetară, astfel încât „măsurile care au fost luate noaptea trecută să poată fi realizate”. Vosganian susține că, în momentul de față, bugetul asigurarilor sociale de somaj, aprobat de Parlament, nu are disponibil decât o suma de 250 de milioane de lei pentru astfel de operatiuni, asta în contextul în care efortul bugetar pentru plata somajului tehnic pentru două luni însumează 2 miliarde de lei.

Într-o conferință de presă făcută joi dimineața, premierul Ludovic Orban, a anunțat, că statul va asigura plata șomajului tehnic din bugetul fondului de șomaj: 75 % din salariul brut, dar nu mai mult de 75 % din salariul mediu brut.

„Traim momente in care luciditatea si responsabilitatea trebuie sa mearga impreuna si in care orice tentativa populista sau orice promisiune fara acoperire sunt initiative care trebuie abandonate. Din acest moment solicit Guvernului sa elaboreze cat se poate de urgent o rectificare bugetara, astfel incat sa credem ca masurile care au fost luate noaptea trecuta pot fi realizate.

Am sa dau un exemplu: masura sustinerii ajutorului de somaj pentru cei care intra in somaj tehnic, masura pe care noi cei din ALDE o sustinem, are nevoie de o acoperire bugetara. Potrivit estimarilor noastre, circa 10% din populatia ocupata va intra in somaj tehnic, ceea ce va insemna un efort bugetar pentru urmatoarele 2 luni de cel putin 2 miliarde de lei, ceea ce este practic echivalent cu intregul buget pe tot anul. In momentul de fata, bugetul asigurarilor sociale de somaj, aprobat de Parlament, nu are disponibil decat o suma de 250 de milioane de lei pentru astfel de operatiuni. De aceea, cerem Guvernului sa ne spuna clar cum se vor disponibliza resursele financiare pentru acoperirea masurilor care au fost luate?

Citește și: Angajații de la Ford intră în șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici

In acelasi timp, socotesc ca initiativele sunt foarte bune cele care prevad cheltuieli bugetare care sa sustina mediul economic. In acelasi timp insa e cel putin la fel de mare nevoie de masuri care sa arate cum pot spori banii, de unde putem lua resurse”, a declarat Varujan Vosganian.

Purtătorul de cuvânt al ALDE a reamintit de propunerea făcută pentru ca România să facă rost de bani până trece criza.

„Am propus ieri o realocare a fondurilor bugetare din actualul exercitiu financiar al Uniunii Europene catre masuri de contracarare a coronavirus. Si reiau solicitarea catre Presedintele Romaniei si prim-ministrul Ludovic Orban sa faca urgent diligentele necesare la Bruxelles pentru aceasta realocare, o realocare de cel putin 25% din fondurile europene, care sa poata directiona cel putin 6 – 7 miliarde de euro catre sustinerea economiei autohtone.

In acelasi timp, cred ca, nu doar ca exemplu de solidaritate, dar si ca exemplu de pragmatism, Guvernul urgent trebuie sa purceada la emisiuni de titluri de stat catre populatie, care sa aiba aceeasi destinatie.

Aceste doua masuri ar putea sa aduca circa 10 miliarde de euro, care sa poata sustine pe perioada care urmeaza in acelasi timp ajutorarea firmelor care sunt afectate direct, domeniile afectate direct de criza coronavirusului, dar sa permita si continuarea cresterii economice.

Romania are mare nevoie sa isi continue cresterea economica pentru a-si onora toate obligatiile si pentru a pastra echilibrele macro-economice”, a adăugat Varujan Vosganian.