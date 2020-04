Vasile Dâncu sare în apărarea lui Streinu-Cercel: De ce ministrul Tătaru, noua stea a politicii româneşti, trebuie salvat prin denigrarea unui specialist?

Sociologul Vasile Dâncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloş, îi ia apărarea public profesorului Adrian Streinu-Cercel, după ce a ieşit la iveală că ideea anunţată public de ministrul Nelu Tătaru, cu privire la izolarea forţată a celor peste 65 de ani, ar fi aparţinut managerului Institutului "Matei Balş". Dâncu susţine că pentru ministrul Sănătăţii "era mai bine să spună: am greşit".

"Ce efort imens de salvare a ministrului Tataru care o spus o prostie la TV, parcă in Joia Mare. Acum insa este noua stea a politicii si trebuie salvat. Intelegem asta, dar de ce prin minciuna si campanie de denigrare a unui specialist. Daca avea un consilier destept acesta il sfatuia sa iasa si sa-si ceara scuze. Sa recunoasca ca a spus o prostie. Doctorul din Husi a impresionat prin simplitate, mesaj direct si curajul cu care a umblat peste tot in tara infectată. Ar fi pastrat respectul tuturor pentru ca oricine poate gresi, mai ales cand e consiliat de smecheri de prin Bucuresti.Din pacate, i-au stricat politrucii imaginea unui om care parea normal si putea castiga increderea multora si in viitor", scrie Vasile Dâncu pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat săptămâna trecută, la Realitatea Plus, întrebat dacă s-a gândit la carantinarea tuturor persoanelor de peste 65 de ani: „Ne-am gandit efectiv si la niste metode sa ii ducem intr-un hotel, sa ramana într-o camera cu tot confortul in care sa vina cineva si stea sa aiba grijă de ei. Ne-am gandit si la asta dar rămâne în funcție de evoluție (...) daca trebuie protejati ca nu-si mai gasesc linistea nici in casele lor, atunci aceste spatii le vom gasi in hoteluri”.

Nelu Tătaru si-a schimbat radical afirmatiile. Întrebat luni, la Digi24, despre ipoteza mutării persoanelor de peste 65 de ani din familiile lor, ministrul Sănătății a acuzat „site-uri” că i-ar fi atribuit o afirmatie neadevărată.