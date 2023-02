Vasile Dîncu a pus ținta pe ministrul Educației și pe liberali: Se poate rezolva cu ordine de ministru, însă va trebui să începem să cheltuim banii

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat luni în emisiunea Proiect de Ţară România, de la Prima News TV, despre legile educaţiei naţionale, că nu suntem legaţi de un termen, prin PNRR, şi se poate rezolva inclusiv cu ordine de ministru ce avem de făcut, însă va trebui să începem să cheltuim acei bani, pentru că avem 3,9 miliarde euro pentru educaţie, o sumă imensă. El a mai spus că trebuia un comitet interministerial, condus de premier pe legile educaţiei, şi a menţionat că nu a înţeles de ce colegii liberali nu au fost un pic mai deschişi la chestiunea asta, anunță news.ro.

”Nu suntem legaţi de un termen, pentru că am vorbit cu cei care au scris PNRR, în această periodă când s-a scris (..) se poate rezolva inclusiv cu ordine de ministru ce avem de făcut, însă va trebui să începem să cheltuim acei bani, laboratoare, învăţământul dual, tehnic. (..) Nu va fi uşor să cheltuim banii. Sper să reuşim să cheltuim aceşti bani, nu sunt foarte optimist pentru că am văzut viteza cu care am cheltuit în alte programe”, a spus Vasile Dîncu.

Ministerul Educaţiei trebuie să producă

El a arătat că Ministerul Educaţiei trebuie să producă. ”Trebuia un comitet interministerial, poate există dar mie nu mi-au răspuns, condus de premier, în fiecare şedinţă de guvern ar fi trebuit să fie un raport de progres, pentru că au venit bani, 3,9 miliarde euro pentru educaţie, o sumă imensă. Ar trebui să ne grăbim”, a firmat el, precizând nu pierdem banii dacă îi cheltuim până în anu. 2026.

Vasile Dîncu a mai afirmat: ”Nu am înţeles de ce colegii noştri liberali nu au fost un pic mai deschişi la chestiunea asta, să cerem de exemplu un lucru, să ne spună Ministerul Educaţiei şi să ne răspundă purtătorul de cuvânt al PNL şi să nu răspundă la teme. Am crezut că vom găsi o mai mare deschidere pentru această dezbatere”.