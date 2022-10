Vasile Dîncu, despre influența rusă în politica românească: Spionajul rusesc este peste tot în Europa Centrală şi de Est

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, susţine că spionajul rusesc este peste tot în Europa Centrală şi de Est şi consideră că este imposibil să nu existe şi politicieni din România care să fie influenţaţi de Moscova. El a afirmat la Prima TV că simpatia faţă de Rusia în România este sub 10%.

Vasile Dîncu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă există spionaj rusesc în România, mai ales că zilele trecute a existat o descindere a procurorilor DIICOT la sucursala Gazprom din România.

“Cu siguranţă că spionajul rusesc este peste tot în Europa Centrală şi de Est. Evident, au fost teritorii care, din punct de vedere ideologic, au fost controlate de ruşi la un moment dat şi aşa cum am văzut că s-au construit filialele Sputnik în Chişinău sau la Bucureşti, cum vedem asociaţii culturale care pot să funcţioneze ca mască pentru spionajul rusesc. Nu Ministerul Apărării Naţionale se ocupă în principal de acest lucru. Este o altă instituţie care monitorizează atent toate mişcările posibile. Nu am avut evenimente care să fi fost disfuncţionale şi care să creeze conflicte diplomatice mai mici sau mai mari”, a afirmat Vasile Dîncu.

El a explicat că Rusia încearcă să infecteze mediul public în toate ţările cu ideile pe care le propagă prin Sputnik.

“Am avut expulzare, cred, de diplomaţi de la ambasadă, dar, cu siguranţă că Rusia încearcă în toate ţările să infecteze mediul cultural şi mediul public cu ideile pe care le propagă prin Sputnik şi războiul hibrid. Este clar că în această emigrare masivă pe care Rusia nu a blocat-o, privind recrutările în armată cu mobilizarea parţială şi ţări ca Finlanda, de exemplu, au oprit tranzitul acestor refugiaţi, în asemenea fluxuri de refugiaţi se pot ascunde şi oameni care sunt fac parte dintr-un sistem de spionaj sau de sabotaje. Evident că aceste lucruri sunt normale în războiul hibrid de astăzi. Nu există însă elemente care să fi creat disfuncţionalităţi mari în România. Avem un scandal pe care DIICOT cred că îl analizează în acest moment, cu o acea firmă filială a Gazpromului de la Belgrad. Vom vedea care sunt rezultatele. Probabil însă că procurorii nu s-au sesizat şi poliţiştii de la DIICOT nu s-au sesizat fără probe, fără argumente”, a menţionat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă el crede că există politicieni în România care să fie în slujba Moscovei, ministrul Apărării a răspuns: “Politicieni de primă mărime cred că există puţini sau eu nu ştiu, dar este imposibil să nu existe şi oameni care să fie influenţaţi de Moscova. Sigur că există suspiciuni. Sigur că există o compatibilitate de viziune, ca să zicem aşa. Există o serie de politicieni care critică mereu Occidentul, care îl critică, au criticat sau critică orientarea noastră spre NATO, forme de aşa numit suveranism, dar care este mai degrabă o opţiune de simpatie faţă de Rusia. Pe de altă parte, există şi o obsesie a noastră să spunem că orice politician care are o viziune naţionalistă mai puternică este neapărat cu Rusia. A existat o perioadă în care erau mulţi oameni acuzaţi de asta şi uneori fără dovezi. Dar sfera de influenţă a Rusiei în România a crescut oarecum în ultima vreme, nu este foarte puternică faţă de alte ţări”.

El a precizat că simpatia faţă de Rusia în România este sub 10%, una foarte mică în raport cu ceea ce se întâmplă în alte ţări din această zonă.

“Vorbesc cu miniştrii de apărare cu care m-am împrietenit deja după un an de mandat din această zonă, Europa Centrală şi de Est, ţări cum sunt cele din zona noastră, din jurul nostru, în Europa Centrală şi de Est, se plâng câteodată de o influenţă mult mai mare decât este în România. În România am avut o singură cifră de la Eurobarometru care spunea că între 25 şi 30 la sută dintre români consideră că se poate justifica invazia Rusiei în Ucraina. Dar asta nu este neapărat un indicator de simpatie, pentru că ei, unii dintre oameni, au înţeles întrebarea probabil că ruşii au găsit o justificare la chestiunea asta, nu că este normală justificarea pe care au găsit-o ei. Oricum, aş putea să spun că influenţa Rusiei, simpatia faţă de Rusia în România este undeva sub 10%, ceea ce este foarte, foarte puţin faţă de ceea ce se întâmplă în zonă şi în Europa”, a mai declarat Vasile Dîncu.