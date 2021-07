Vasile Dîncu, despre o revenire a lui Dragnea în PSD: 'El a făcut multe pentru partid, deci nu ar fi nevoie să o ia de la zero'

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat, joi, pentru Agerpres, după eliberarea din închisoare a lui Liviu Dragnea, că orice om, după perioada în care este reabilitat şi îşi ispăşeşte inclusiv acea perioadă de interzicere a drepturilor civile, are dreptul să se înscrie în PSD.

"Liviu Dragnea a spus condiţiile pentru care ar putea să-l mai intereseze PSD: să aibă cu cine şi să aibă pentru cine. Asta înseamnă că este, pur şi simplu, hotărârea lui. Pe de altă parte, în acest moment, aşa cum s-a arătat în poziţia oficială a purtătorului de cuvânt, statutul partidului nu permite acest lucru, însă eu cred că orice om, după perioada în care este reabilitat şi îşi ispăşeşte inclusiv acea perioadă de interzicere a drepturilor civile, după ce trece şi această perioadă, orice cetăţean are dreptul să se înscrie în partid. El a făcut multe pentru PSD, a fost un preşedinte al partidului, a avut victorii, a avut înfrângeri, deci nu ar fi nevoie să o ia de la zero, are nevoie însă de două lucruri: de voinţa lui de a face asta şi nu ne-a spus asta şi de a celor care i-au fost colegi şi i-au fost subordonaţi, care s-ar putea să îl dorească sau să nu şi-l dorească", a completat liderul Consiliului Naţional al PSD.

El a adăugat că poziţia partidului va fi stabilită, însă nu crede că acum este momentul potrivit pentru a se face o discuţie în acest sens.

"Din nefericire, şi asta nu este o tradiţie bună, dar aşa s-a întâmplat, este un dat istoric, niciunul dintre preşedinţii partidului, cu excepţia domnului Ion Iliescu, nu au mai avut posibilitatea de a se întoarce după ce au plecat o dată din partid, după ce au avut probleme penale sau au înfiinţat alte partide între timp. Totul este deschis, din punctul meu de vedere, poziţia partidului va fi stabilită în altă situaţie, dar eu zic că în acest moment nici nu este cazul să vorbim despre asta, cred că nici Liviu nu îşi doreşte acest lucru, îşi doreşte să guste din libertate, să îşi refacă sănătatea, familia", a explicat Dîncu.