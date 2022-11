Vasile Dîncu, întrebare pentru cei care l-au 'linșat la ordin sau din conformism': 'Pacea este la fel de indezirabilă?'

Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, nu trece ușor peste înlăturarea sa din funcție și criticile publice de care a avut parte după o declarație despre nevoie unor negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. După ce a participat la tradiționalul eveniment parlamentar „Micul dejun cu rugăciune”, implementat local după model american, Dîncu afirmă că a fost „linșat la ordin” și încheie cu un citat din Biblie, din celebra „predică de pe munte” a lui Isus.

„MANDATUL IMPERATIV AL PĂCII

O minunată seară de profundă spiritualitate am petrecut la ediția de anul acesta de la MICUL DEJUN CU RUGACIUNE unde colegii nostri Titus Corlățean, Robert Sighiartău si Beni Ardelean au fost gazde inspirate si calde. Am fost mândru să vad pledoariile pentru demnitate națională, integritate și curaj pe care le-au adus în fața noastră prin cazurile de familii creștine discriminate de instituții din țari civilizate, dar birocratizate si marcate de stereotipuri și discriminare. Este nevoie de solidaritate și de încredere reciprocă, de mândrie și responsabilitate, care trebuie puse în operă dincolo de credintele politice, in numele umanității și valorilor crestine pe care le impartășim cu toții pentru ca să nu mai fim perdanții unei civilizații contemporane care nu mai are timp de nuanțe și milă pentru învinși.

Mă întrebam ce ar fi spus cei care m-au linșat în saptăminile trecute la ordin sau din conformism ieftin dacă aș fi ținut un discurs pe tema serii, adică despre război și pace? Pacea este la fel de indezirabilă?

„Fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema””, scrie Vasile Dîncu pe Facebook.