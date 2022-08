Vasile Dîncu sugerează că cei care vehiculează remanierea lui încearcă slăbirea imaginii statului: 'Încerci să dai senzația că Apărarea nu funcționează' (video)

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, că știrile care apar pe surse despre o posibilă schimbare a sa din funcție au „o anumită direcție, o anumită semnificație” ținând cont că este un război și el este ministrul Apărării. Demnitarul a adăugat că nu-l emoționează aceste știri.

„Nu mi-a reprosat nimeni nimic pana acum, nici premierul, nici Presedintele, nici Marcel Ciolacu. Stirile astea care apar pe surse, fara nicio sursa identificabilă, si care se repeta, cand e vorba de ministrul Apararii si in timpul acestui razboi hibrid, au o anumita directie, o anumita semnificatie, pot fi intelese. Incerci sa dai senzatia de nesiguranta, incerci sa dai senzatia ca politica este gresita si ca cineva a gresit in sistemul de aparare sau ca nu functioneaza apararea.

Nu am avut nicio discutie, evident ca am discutat si cu premierul acest lucru, nimeni nu a pus problema unei remanieri in Guvern, nici despre mine, nici despre altcineva. Nimeni nu este batut in cuie, n-am dat un concurs pentru functia de ministru, in momentul in care iti spune partidul care te-a propus ca trebuie sa lasi locul altuia, asta e un lucru normal. Deocamdata, acesta este un fake news care a functionat destul de bine, dar ii inteleg sensul, este august si sunt putine stiri, sunt stirile de august care merg mai usor. Eu imi fac treaba dar nici nu ma emotioneaza asemenea stiri”, a mai declarat ministrul Apărării, Vasile Dîncu.