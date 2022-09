Vasile Dîncu, despre acțiunile Rusiei în Marea Neagră: 'Apar bruiaje, din când în când, la malurile mării' (video)

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu (PSD), a declarat vineri, la forumul Black Sea and Balkans Security, că apar în zona Mării Negre acțiuni de „intimidare” din partea Rusiei.

Întrebat dacă au mai existat incidente similare cu cele din iunie, când două nave de patrulare rusești au intrat în zona economică exclusivă a României și au fost observate în zona platformelor navale de extracție a gazelor din Marea Neagră, ministrul Apărării a răspuns:

„Nu am avut actiuni semnificative care sa spunem, sa provoace.... nu am mai avut de natura aceasta. A fost atunci un eveniment, semana un pic a provocare, desi nu s-a insistat, a fost o intrare care poate fi interpretata si ca accidentala, dar vreau sa spun ca atitudinea generala a Rusiei fata de NATO nu este una care incearca sa provoace NATO la reactie. Sigur ca reactii de intimidare in Marea Neagra exista si se vad si in razboiul electronic, in bruiaje care apar din cand in cand la malurile marii, dar nu am avut incidente semnificative care sa duca la un incident similar”.

El a adăugat că Marea Neagră nu mai este prietenul României, așa cum afirma Nicolae Iorga.

„Ne aducem aminte ca ne placea inainte de 89 sa ne amintim usor polemic despre una din spusele lui Nicolae Iorga, 'Marea Neagra este cel mai bun vecin al nostru, cel mai bun prieten al nostru'. Unii spuneau ca este singurul nostru prieten. Nu era chiar asa, probabil, dar acest lucru i se atribuie lui Nicolae Iorga. Daca era valabila aceasta zicere, astazi Marea Neagra nu mai este o zona a prieteniei, ci este un loc periculos. As vrea sa spun ca intr-adevar in ultima vreme zona extinsa a Marii Negre, prin conflictele inghetate mai ales, a devenit o zona de instabilitate si insecuritate”, a declarat ministrul.