Vasile Gliga, liderul PSD Mureș, deschide lista consilierilor județeni social-democrați

Liderul PSD Mureș, Vasile Gliga, deschide lista de consilieri județeni înregistrată de social-democrați pentru alegerile locale.

„Candidatura mea la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș a fost contestată în instanță, având drept consecință respingerea candidaturii mele pentru acestă funcție. În schimb, candidatura mea pe locul 1 pe lista de consilieri județeni a fost validată.

Motivul respingerii este starea de incompatibilitate în care m-am aflat în urmă cu peste 10 ani. Am deținut în perioada 2007-2010 un certificat de Persoană Fizică Autorizată. Nu am nicio mențiune pe cazierul judiciar, nicio condamnare penală consemnată pe acesta (documentele atașate dovedesc aceste afirmații), așa cum s-a vehiculat în spațiul public de către unii în scopul dezinformării și manipuării. De asemenea, ultima dată când am candidat pentru o funcție publică a fost în anul 2012.

Din hotărârile pe care le am și care au fost emise în ultimele zile de alte instanțe din țară pe spețe identice sau foarte asemănătoare cu a mea, privind candidatura la alegerile locale din 27 septembrie 2020, rezultă că toate contestațiile din partea Partidului Social Democrat au fost respinse, iar candidații PNL au fost lăsați să candideze pe orice funcție și-au dorit”, a transmis Vasile Gliga, potrivit unui comunicat de presă.