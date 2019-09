Vasile Marica: 'Circa 10.000 de angajaţi din ministerele care au aparţinut ALDE nu şi-au primit salariile'

Circa 10.000 de angajaţi din ministerele care au aparţinut ALDE nu şi-au primit salariile, deoarece miniştrii demisionari nu au lăsat, prin ordin, înlocuitori care să semneze statele de plată, a declarat marţi, Vasile Marica, preşedintele Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor "Sed Lex", potrivit Agerpres.

"Am intervenit la Secretariatul General al Guvernului să se găsească o soluţie, pentru că doamna ministru (fostul ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu - n. r.) când a plecat, şi cu domnul Anton (fostul ministru al Energiei, Anton Anton - n. r.) nu au lăsat înlocuitori sub ordin de ministru, cât erau în funcţie, iar acum nu are cine să semneze pentru salarii. Practic, orice ministru care pleacă de obicei lasă înlocuitori prin ordin de ministru. Deci, intenţionat aceşti oameni nu au lăsat înlocuitori, ca să blocheze Guvernul. În ziua în care a fost ultima şedinţă de Guvern puteau să lase prin ordin de ministru împuterniciri. În clipa aceasta există un blocaj pentru că ei n-au făcut acest lucru. De obicei aşa se întâmplă: în momentul în care un ministru îşi dă demisia îşi lasă un înlocuitor", a explicat Marica.

Acesta a precizat că Executivul ştie despre situaţie şi se caută o soluţie, variantele fiind fie în Parlament, când premierul restructurează Guvernul, fie prim ministrul Viorica Dăncilă îşi asumă semnarea statelor de plată.

"Am vorbit la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul deja ştie despre situaţie, ştiu toţi de situaţie. Se caută o soluţie. Probabil că va fi săptămâna viitoare în Parlament. În jur de vreo 10.000 de oameni sunt în situaţia aceasta. Soluţia este în Parlament, când premierul îşi restructurează Guvernul. Soluţia este tot pe plan politic. Sau mai este o soluţie pe care eu le-am sugerat-o: după regula dreptului nostru, premierul să-şi asume şi să semneze statele de plată. Premierul îşi asumă semnarea în locul celor doi, pentru că 'cine poate mai mult poate şi mai puţin', asta este o regulă de drept", a adăugat liderul sindical.

Vineri, 30 august, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se ia act de demisia Graţielei Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului, a lui Anton Anton, ministrul Energiei, şi a lui Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, şi prin care se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului pentru cei trei. Aceştia, membri ai ALDE, au demisionat după ce formaţiunea a ieşit de la guvernare.

Totodată, Iohannis a refuzat propunerile de miniştri interimari înaintate de premierul Viorica Dăncilă pentru portofoliile lăsate libere în urma acestor demisii.

În locul lor erau propuşi interimari astfel: la Energie - ministrul Economiei, Niculae Bădălău, la Mediu - ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, şi la Relaţia cu Parlamentul - ministrul pentru Mediul de afaceri, antreprenoriat şi comerţ, Radu Oprea, conform unor surse politice.