Vasile Miriuță, furios după meciul cu Viitorul - Dintr-o neatenţie am luat al treilea gol, de asta sunt supărat

asile Miriuţă a avut un discurs amplu la finalul partidei cu Viitorul, din sferturile Cupei României, în care Hermannstadt a pierdut cu 3-2.

Fostul antrenor al lui Dinamo şi-a criticat jucătorii pentru golul încasat pe final, de la Eric, după care a pus tunurile pe cei care n-au fost în stare să termine stadionul de la Sibiu.

"Am revenit la 2-2 şi am făcut greşeală la corner. De 1000 de ori le-am zis că şi Ramos, Costacurta o dădeau în tribună. Eric a preluat şi a făcut 3-2. De asta sunt supărat. Dintr-o neatenţie am luat al treilea gol. Când joc cu patru fundaşi, am probleme mari. O să joc în continuare cu cinci. Nu pot să joc cu patru, aşa cum îmi doresc eu. Nu e vorba de calitate, ăştia sunt jucătorii pe care îi am. Ăsta e sistemul pe care ei îl pot juca. Nu ştiu dacă a fost penalty. Domnul Feşnic a condus bine partida. Era altceva dacă la 2-2 nu luam golul ăla. Trebuia să dăm minge lungă.

Părerea mea e că sunt prieten cu Gică. E cel mai bun antrenor din România. N-am cum să fiu supărat pe el dacă a venit să mă îmbrăţişeze. E vina noastră că am luat acel gol

Piteştiul va fi casa noastră până pe 2 iunie. Stadionul nu va fi gata. Vom sta trei zile pe săptămână aici. Îi iau pe băieţi de lângă neveste, de lângă prieteni, dar trebuie să ne obişnuim să jucăm aici. Îmi pare rău pentru sibieni, care vor să vadă echipa. Suntem singura echipă din lume care va juca un întreg sezon în deplasare", a spus Vasile Miriuţă, la finalul partidei.