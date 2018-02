Vasile Miriuţă: 'Nu mă interesează steliştii, vreau ca noi să fim foarte bine, vor fi 35.000 de fani care ne vor împinge de la spate'

Tehnicianul Vasile Miriuţă a declarat, sâmbătă, că are încredere în jucătorii echipei Dinamo la derbiul cu FCSB, subliniind că aceştia trebuie să aibă atitudine şi determinare la meciul de duminică seară.

"Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere, sperăm ca şi la ora jocului să fim sută la sută, nu am probleme de lot, sunt norocos, băieţii sunt sănătoţi. A plecat Nedelcearu, mă bucur pentru el, de când sunt aici au plecat cinci jucători, suntem pe loc de play-off, e bine, zic eu, îi doresc succes. Nu mă interesează cum vor fi steliştii, vreau ca noi să fim foarte bine, vor fi 35.000 de dinamovişti care ne vor împinge de la spate, am lucrat apărarea, atacul şi cred că nu se vor mai face greşelile cu Chiajna. FCSB este o echipă bună, dar am încredere în jucătorii mei, avem şi suporterii alături de ei. Ştim totul despre adversar, indiferent cu cine vor juca trebuie să avem atitudine şi deterrminare. Nu pot da nişte nume de la ei, dar au un Budescu, un Tănase şi trebuie să fim atenţi", a declarat Miriuţă, conform News.ro.

Tehnicianul dinamovist crede că o victorie cu FCSB poate duce Dinamo cu un pas înainte în lupta pentru play-off. "O victorie cu FCSB ne duce cu un pas înainte în lupta pentru play-off, eu îmi doream ca toate echipele să jucăm la aceeaşi oră în ultimele două etape, aşa mi se părea normal, dar nu eu hotărăsc asta".

Partida Dinamo – FCSB, din etapa a XXV-a a Ligii I, va avea loc duminică, de la ora 20.45, pe Arena Naţională.