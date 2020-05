Preşedintele PRO România Vaslui, Dan Bordeianu, a declarat, vineri, că reprezentanţii PNL "racolează" membri de la partidul său, afirmând că zilele trecute întreaga organizaţie din comuna Muntenii de Jos a trecut la PNL la presiunile liberalilor.

Bordeianu susţine că persoane din conducerea PNL Vaslui merg prin judeţ şi încearcă să determine reprezentanţi ai PRO România să candideze pe listele formaţiunii liberale, invocând o presupusă alianţă dintre cele două partide."Ne-au luat toată organizaţia de la Muntenii de Jos. Sunt foarte dezamăgit. Este ruşinos ce fac liberalii. Dacă acesta este PNL, marele partid istoric, care a ajuns să racoleze oameni de la alte partide, de la un partid mic, este problema lor. Umblă prin tot judeţul, zic că au acceptul de la Bucureşti. Nu-mi plac astfel de practici. Eu sunt un om onest, un om de cuvânt, am încercat să întăresc partidul de anul trecut de când am preluat conducerea organizaţiei. Am trecut prin două rânduri de alegeri, am muncit cu greu să formăm organizaţii în mai multe localităţi. Atât de disperaţi să fie cei de la PNL să câştige alegerile?", a declarat Dan Bordeianu, potrivit AGERPRES.Preşedintele PRO România a precizat că partidul său nu intenţionează să facă alianţe preelectorale cu nicio formaţiune politică, ci va merge cu liste proprii la alegerile locale.În replică, liberalii afirmă că în ultima perioadă mai mulţi membri PRO România au semnat adeziuni la PNL, dar că asupra lor nu au fost exercitate presiuni."Sub nicio formă nu suntem disperaţi, dar dacă există oameni bine poziţionaţi, cu o anumită imagine în comunităţile lor şi care vor să vină la PNL, sigur că suntem deschişi. Referitor la situaţia de la Muntenii de Jos, noi am primit adeziuni. Nu pot exista presiuni, pentru că fiecare cetăţean care îşi doreşte să intre într-o organizaţie politică, o face de bunăvoie şi nesilit de nimeni. Nu are cum să oblige cineva pe altcineva să intre într-o organizaţie. Cetăţeni care erau în PRO România s-au gândit mai bine şi şi-au dat seama că nu pot să stea acolo. Fiind la un nivel destul de înalt ei, ca cetăţeni în comunităţile lor, fiind destul de bine poziţionaţi, s-au gândit că nu au şanse la PRO România şi au venit la un partid mare, la PNL, unde au găsit o echipă închegată, cu o activitate bogată şi şi-au dat seama că aici pot face performanţă", a declarat, pentru AGERPRES, secretarul general al Organizaţiei Judeţene a PNL Vaslui, Marius Arcăleanu.La nivelul judeţului Vaslui, PRO România numără aproximativ 3.000 de membri.