Primăria Vaslui organizează cea de-a cincea ediţie a Serbării Florilor

Primăria municipiului Vaslui organizează în perioada 21 - 23 mai cea de-a cincea ediţie a Serbării Florilor, la care participă expozanţi şi producători din mai multe judeţe ale ţării şi din Republica Moldova.

Reluată după un an de pauză din cauza crizei sanitare, manifestarea reuneşte 24 de producători de material dendrofloricol din Mureş, Cluj, Galaţi, Covasna, Sibiu şi Vaslui care oferă o gamă variată de flori, arbuşti ornamentali, bulbi, material săditor şi îngrăşăminte.

"Această manifestare este un pas spre revenirea la normalitate, pentru din ceea ce am trăit în ultimii ani, 2020 a fost cea mai grea perioadă. Spun asta şi ca primar şi ca cetăţean. Ne dorim o revenire la normalitate, ne dorim ca activităţile să fie vizibile, iar lumea să participe. Oriunde am mers, oamenii îmi solicitau revenirea cu activităţile obişnuite, astfel încât piaţa, strada, Centrul Civic, Parcul Copou să fie animate de voie bună", a declarat, pentru AGERPRES. primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, citat de Agerpres.Expoziţia cu vânzare este deschisă tuturor celor interesaţi în intervalul orar 09.00 - 20.00 şi, ca în fiecare an, organizatorii au inclus în eveniment şi un program artistic.