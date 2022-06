Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie va scrie, va regiza şi va produce un film în care vor juca Salma Hayek şi Demian Bichir

Angelina Jolie va scrie, va regiza şi va produce "Without Blood", un film în care rolurile principale vor fi interpretate de actorii Salma Hayek şi Demian Bichir, informează site-ul revistei Variety.

Vedeta hollywoodiană va realiza acest film în colaborare cu compania Fremantle, cu care a încheiat un contract pe trei ani în luna martie. Filmările au început deja în provinciile Apulia şi Basilicata din sudul Italiei, precum şi la Roma.

Filmul are la bază un bestseller internaţional - romanul omonim al scriitorului italian Alessandro Baricco - şi o acţiune plasată la finalul unui conflict neprecizat. Potrivit producătorilor săi, pelicula explorează "adevăruri universale despre război, traumă, amintire şi vindecare".

Salma Hayek Pinault şi Demian Bichir vor interpreta rolurile principale în această producţie, care va avea o distribuţie internaţională, potrivit Agerpres.ro.

"Without Blood" este cel de-al cincilea film pe care Angelina Jolie îl va realiza în calitate de regizoare şi, totodată, primul său proiect în urma contractului semnat în martie 2022 cu compania de producţie de filme independente Fremantle. Vedeta americană şi Fremantle vor dezvolta împreună o serie de lungmetraje, documentare şi seriale originale de anvergură internaţională.

Pe lângă cariera de actriţă, care i-a adus deja celebritatea şi un premiu Oscar, Angelina Jolie s-a remarcat tot mai mult în ultimii ani şi în calitate de regizoare. Vedeta americană a regizat până în prezent patru lungmetraje: "In The Land of Blood and Honey" (2011) - nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin -, "Unbroken" (2014), "By the Sea" (2015) şi "First They Killed My Father" (2017) - nominalizat la premiile BAFTA şi Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.

'Without Blood" subliniază totodată ambiţiile companiei Fremantle de a se impune în industria cinematografică. Recent, această companie americană a fost recompensată la Festivalul de la Cannes pentru pelicula "The Eight Mountains", regizată de Felix Van Groeningen şi Charlotte Vandermeersch, care a împărţit Premiul Juriului cu lungmetrajul "EO", regizat de Jerzy Skolimowski. Un alt film produs de Fremantle, "The Hand of God" al regizorului Paolo Sorrentino, a fost nominalizat în acest an la premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional.