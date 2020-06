Tensiuni la Interne: Marcel Vela a dispus Jandarmerei să retragă propunerile care au scandalizat PNL și USR

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, vineri, că a solicitat Jandarmeriei să retragă propunerile referitoare la adunările publice şi a menţionat că acestea nu sunt asumate nici de Ministerul de Interne, nici de Guvern.

”Vreau să precizez că aceste propuneri nu sunt asumate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi nici la nivelul Guvernului României. Jandarmeria Română nu are atribuţii de a iniţia proiecte de legi, iar proiectul expus nu este un document al MAI. Într-adevăr este un document de lucru iniţiat de parlamentari cu unele propuneri tehnice pe care Jandarmeria le-a adus în atenţie atunci când s-au pus în dezbaterea participanţilor în cadrul unei întâlniri informale. Am dispus Jandarmeriei Române să retragă toate punctele de vedere avansate la aceste discuţii informale”, a afirmat Marcel Vela vineri, în cadrul unei declaraţii de presă.

Ministrul de Interne a menţionat că va continua să militeze pentru dreptul la libera exprimare şi pentru libera opinie a ”oricărui cetăţean”.

Jandarmeria a propus unele interdicţii, atât cu privire la locurile în care ar putea avea loc manifestările publice, cât şi în legătură cu modul în care ar urma să se desfăşoare aceste manifestări.

Propunerile au fost aspru criticate din PNL și USR.

”Propunerile limitează semnificativ dreptul constituţional al cetăţenilor români de a protesta public şi constituie o palmă dată democraţiei româneşti şi o dovadă că şefii Jandarmeriei nu au înţeles nimic din evenimentele de pe 10 august 2018”, a transmis USR.

”Documentul iniţiat de către Grupul de Lucru din Jandarmeria Română este o palmă dată democraţiei şi conţine prevederi vădit neconstituţionale. Să nu uităm că articolul 39 din Constituţia României, referitor la libertatea întrunirilor, prevede că < Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere> şi aceste drepturi nu pot fi îngrădite. Este revoltător că la aproape 2 ani de la demonstraţiile din 10 august 2018, Jandarmeria nu pare să fi înţeles încă abuzurile pe care le-a făcut asupra oamenilor care demonstrau paşnic în Piaţa Victoriei. Împreună cu parlamentarii USR, mă voi opune categoric acestui proiect de lege”, a declarat senatoarea USR Silvia Dinică.

Vicepreședintele Comisiei de apărare din Camera Deputaților Ovidiu Raețchi (PNL) a declarat miercuri că proiectul Jandarmeriei pentru modificarea Legii adunărilor publice nu are girul Guvernului și nici nu-l va avea, însă aceasta trebuie modernizată.

”Legea adunărior publice trebuie modernizată. E gândită imediat după Revoluție și nu are nicio legătură cu România din 2020. Vechea lege permite, de exemplu, celebra "șmecherie Firea", prin care spațiile din jurul Primăriei Capitalei sunt blocate preventiv, pe ani de zile, de câte un asociație Firea-friendly, astfel încât, atunci când un ONG nemulțumit de primar vrea să protesteze împotriva acestuia, i se răspunde: nu va putem oferi autorizația pentru miting, deoarece în același timp și același loc mai are loc un miting... (o minciună)”, a scris pe Facebook Ovidiu Raețchi.

Potrivit liberalului, o problemă reală a vechii legi este și modul ”total depășit” în care sunt văzute protestele spontane.

”Într-o lume o comunicării ultra-rapide, când oamenii sunt revoltați de o decizie a autorităților, ei ies în stradă imediat și revin zilnic, până sunt ascultați. Aceasta realitate a generat două momente integral pozitive în istoria noastră recentă: protestele Colectiv și protestele Ordonanța 13. Legea adunărilor publice nu pricepe nimic din aceste momente, oferind instrumente pentru reprimarea lor. În acest context, un grup de parlamentari a răspuns solicitării societății civile de a moderniza legea adunărilor publice. O formă mult mai liberală a legii a fost transmisă, pentru consultare și observații, Jandarmeriei. În replică, Jandarmeria a considerat oportun să propună o varianta proprie asupra legii”, a adăugat președintele Comisiei de apărare din Camera DEputaților.

El a făcut și câteva precizări din perspectiva PNL.

”Proiectul Jandarmeriei nu are girul Guvernului. Și nu îl va avea. Jandarmeria este un organism de asigurare și restabilire, nu un for legiuitor. Jandarmeria nu își elaborează singură legile. PNL sprijină o nouă lege a adunărilor publice, dar într-o formulă agreată cu societatea civilă, care își propune o lărgire amplă a dreptului de protest. În următoarea perioadă vor continua consultările cu scopul modernizarii legislației adunărilor publice. Acestea se vor desfasura însă sub coordonare parlamentară și oferind prioritate punctelor de vedere exprimate de societatea civilă. Jandarmeria a vorbit suficient pe 10 august; acum e rândul cetățenilor”, a conchis Raețchi.