Veniturile Grupului Purcari au crescut cu 2% în 2020, la 203,7 milioane lei, iar profitul net cu 46%, la 59,22 milioane lei

Producătorul de vinuri Purcari Wineries PLC a înregistrat în 2020 venituri în creştere cu 2%, de 203,7 milioane lei, în timp ce profitul net a urcat cu 46%, la 59,22 milioane lei, anunță AGERPRES.

”În 2020, vânzările grupului au crescut cu 2% în comparaţie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piaţa românească a rămas cel mai important motor de creştere de+24% de la an la an şi reprezentând 51% din vânzările grupului. Vânzările în Moldova au scăzut cu -38% faţă de anul precedent, fiind piaţa cea mai afectată de Covid-19. Vânzările pe piaţa din Polonia, a treia cea mai mare piaţă a noastră, au înregistrat o creştere de +14%. Grupul a menţinut tendinţa de premiumizare cu brandul Purcari, marca noastră premium, în creştere cu +10% an la an. În segmentul de băuturi spirtoase, Bardar, premium brandy din componenţa grupului, a înregistrat o scădere semnificativă de-24%, cauzată de dependenţa puternică a mărcii de piaţa moldovenească şi industria HoReCa, ambele afectate semnificativ de măsurile de blocare”, arată raportul grupului.

Creşterea vânzărilor a fost determinată de o creştere puternică şi constantă în România, Polonia, Ţările Baltice şi Ucraina, prin canale comerciale moderne, care contribuie la o cotă combinată de 70% din vânzările de produse finite în 2020.

Grupul a realizat o marjă de profit brut de 48%, cu o uşoară scădere cu 2 puncte procentuale faţă de anul trecut. Cheltuielile de marketing şi distribuţie au crescut cu 17%, în special din cauza creşterii activităţilor de trade şi marketing, menite să asigure spaţiu pentru creşteri viitoare, precum şi din cauza creşterii costurilor salariale.

Cheltuielile generale şi administrative au crescut cu 5%, factorii cheie fiind creşterea deprecierii, impozitelor şi taxelor, precum şi creşterea serviciilor profesionale. Per total, cheltuielile de marketing şi cele general administrative au crescut cu 11% an la an, păstrând de-a lungul anilor o pondere de 22-23% din cifra de afaceri. Profitul din activitatea operaţională a fost impactat negativ de seceta extremă înregistrată în 2020, care a dus la o recoltă scăzută şi un impact negativ de 2,7 milioane lei, din schimbarea valorii juste a activelor biologice.

”Grupul intenţionează să continue creşterea rapidă în România, prin introducerea segmentelor de preţ ce lipsesc pentru creşterea pătrunderii în sectorul retail, sporind investiţiile în marketing pentru brandul Crama Ceptura şi prin extinderea segmentului vinului spumant”, menţionează grupul.

Reprezentanţii Purcari spun că având în vedere pandemia COVID-19 şi incertitudinea continuă indusă de aceasta, împreună cu rata lentă de vaccinare pe pieţele de operare cheie ale grupului, conducerea companiei nu poate oferi o previziune exactă pentru poziţia economică a grupului şi a societăţii pentru 2021.

Cu cota de piaţă a grupului în România de 11%, spaţiul de expansiune este în continuare semnificativ, arată grupul, dând exemple din alte pieţe internaţionale: Teliani Valley de exemplu, are o cotă de piaţă de 35% în Georgia, E&J Gallo - o cotă de piaţă de 21% în SUA, iar Concha Y Toro -18% în Chile.

Societatea este lider pe segmentele de vin şi brandy în regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE). Grupul operează patru unităţi de producţie în România şi Moldova, dintre care trei sunt dedicate producţiei de vin şi una producţiei de brandy.

Consumul de vin pe cap de locuitor în pieţele principale ale grupului este mult mai scăzut în comparaţie cu nivelul din ţările din Europa de Vest. Spre exemplu,consumul de vin pe cap de locuitor a fost de aproximativ 6 litri în Polonia şi 16 litri în România în comparaţie cu 33 de litri în Italia şi 43 de litri în Franţa. Prin comparaţie cu berea, cota vinului pe piaţa băuturilor alcoolice din perspectiva volumului vânzărilor reprezintă 6% în Polonia şi 15% în România, rămânând în urmă faţă de Italia, respectiv Franţa, cu 54% şi 58%. În ambele cazuri, ofertele grupului pe piaţa vinurilor mai au nevoie de îmbunătăţiri pentru a ajunge la nivelul companiilor din Europa de Vest.

Cele patru branduri principale sunt Purcari, Crama Ceptura, Bostavan şi Bardar.

În 2020, grupul a plantat 14 hectare de viţă de vie, iar alte 44 ha de viţă de vie, plantate anterior, au intrat în rod. Astfel, suprafaţa totală de viţă de vie cultivată a ajuns la 1.263 hectare de viţă de vie.

Grupul Purcari este unul dintre principalii producători de vin şi brandy din Europa Centrală şi de Est, gestionând peste 1.000 de hectare de podgorii şi patru vinării din România şi Republica Moldova: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan şi Bardar.

Grupul Purcari este cel mai mare exportator de vin din Moldova, cu livrări în peste 30 de pieţe din Europa (Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Norvegia, Marea Britanie, etc.), Asia (China, Japonia, Coreea de Sud) şi America (SUA şi Canada).

Începând cu luna februarie 2018, Purcari a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti, prima Ofertă Publică Iniţială a unei companii din Moldova.