Venus Williams, adversara Alexandrei Dulgheru, a avut cuvinte de laudă, la sfârșitul meciului, pentru prestația româncei: 'A jucat foarte bine!'

Alexandra Dulgheru a pierdut în turul secund la Wimbledon, în faţa lui Venus Williams. Românca a reuşit să câştige primul set cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două, scor 0-6 şi 1-6, informează Mediafax.

Alexandra Dulgheru a avut o prestaţie onorabilă la această ediţie a Wimbledon. Venită din calificări, românca, locul 141 WTA, a luptat eroic în partidele din Marea Britanie. În partida din turul secund, Alexandra i-a făcut faţă lui Venus Williams, dar a pierdut în cele din urmă, în 3 seturi.

La sfârşitul meciului, prestaţia Alexandrei a fost apreciată şi de marea campioană americană: „A jucat foarte bine în primul set. M-a surprins stilul ei pentru că a fost prima întâlnire directă. A făcut un meci bun, nu a fost uşor. A fost o adversară competitivă, dar rezultatul din primul set a fost determinat şi de prestaţia mea slabă”.

Vezi și: Alexandra Dulgheru a fost învinsă de Venus Williams, în turul doi de la Wimbledon, după ce a cedat setul doi la 6-0, iar în al treilea a pierdut cu 6-1

Venus a vorbit şi de obiectivul de la Wimbledon 2018.

”Este necesar să mă mobilizez şi să iau avantaj cu jucătoarele mai slab cotate. Am nevoie de moral în începuturile de meci. Până la urmă, cel mai important este că am câştigat. Am triumfat de 5 ori la Wimbledon, am încredere că pot face o performanţă bună şi la această ediţie, dar trebuie să îmi îmbunătăţesc jocul”, a încheiat nr. 9 WTA.

Pentru a juca împotriva lui Venus Williams, Alexandra Dulgheru a trecut de 3 tururi de calificare, iar în primul tur al tabloului principal a învins-o pe Krystina Pliskova, locul 77 WTA.

Pentru prezenţa în turul secund, sportiva noastră va fi recompesată cu 100.000 de lire şi 70 de puncte WTA.