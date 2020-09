VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 115: Voi sunteţi de 10 ori mai răi. Ştiţi de ce? Pentru că sunteţi ipocriţi!

A apărut episodul 114 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbeşte despre Clotilde Armand şi despre USR-PLUS, pe care îi acuză de ipocrizie.

" PNL şi USRi PLUS doi şi-un sfert au stat la masă şi s-au jurat că în campanie nu vor spune nimic unii de alţii. Greu, când ăia se flegmează între ei în USR. A ţinut trei zile", afirmă Dana Budeanu. "Singura campanie a celor de la USRi PLUS doi şi-un sfert e să moară PSD, în rest nu au nimic", mai spune aceasta.

Dana Budeanu aminteşte că actualii oameni din USR-PLUS au făcut parte din Guvernul Cioloş, care nu s-a remarcat decât prin campania eşuată pentru "Cuminţenia Pământului".

"Vlad Voiculescu s-a luptat să facă vaccinarea obligatorie. Ştiţi cine a oprit asta cu vaccinarea obligatoriu? Cioloş. Nu a marşat. Probabil acum o să marşeze Ciolacu sau cine e, am înţeles că o să o adopte Parlamentul", dezvăluie Dana Budeanu.

"Voi sunteţi de 10 ori mai răi. Ştiţi de ce? Pentru că sunteţi ipocriţi! Ieşiţi voi la panou şi spuneţi: Noi suntem purii de la USRi PLUS doi şi-un sfert care am urlat să ieşiţi în stradă. Acum, în 2020 septembrie, ne-am aliat cu PNL, am transferat primari de la PSD, am transferat consilieri de la toate partidele. Suntem această mare alianţă care am deschis uşile purităţii pentru ciuma roşie, ciuma galbenă. Voi ăştia care aţi stricat M..., ieşiţi pe 27 septembrie şi ne votaţi. De ce nu ieşiţi să spuneţi asta? Pentru că sunteţi nişte javre şi credeţi că social media poate păcăli mase de oameni", mai afirmă Dana Budeanu în episodul de azi al Verdictului Politic.