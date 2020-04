VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 32: 'Domnul Arafat, închideţi Spitalul Universitar! Ştiţi foarte bine că la Universitar este Suceava'

A apărut episodul 32 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. După ce dezvăluirile ei despre Spitalul Universitar s-au confirmat, Dana Budeanu prezintă noi informaţii grave despre situaţia de la cel mai mare spital din Bucureşti, cum ar fi faptul că la Secţia de Cardiologie este focar de coronavirus sau că angajaţii DSP care ar trebui să controleze spitalul sunt detaşaţi în urmă cu o săptămână chiar de la Universitar. Dana Budeanu solicită carantinarea Spitalului Universitar.

Din episodul de azi:

"Situaţia de la Spitalul Universitar, aşa cum ştie şi domnul Arafat şi toată lumea, este scăpată de sub control de mult. Infestarea la nivelul cadrelor medicale nu a pornit de la un pacient. Acea istorie cu pacientul de la Diaverum este o istorie a vrut să acopere ca ştire şi să îmbrace cumva lipsa oricăror urme de creier, de umanitate. Medicii care au venit din vacanţele de la ski, din Austria şi Franţa, precum şi medicii cursanţi la Milano, care au intrat în ţară şi au fost duşi la un centru de carantinare din zona Titan, cu aprobarea şefului secţiei de cardiologie, au fost scoşi vremelnic din centrul de carantinare şi lăsaţi pe acasă, unii au revenit în spital, altul a dormit în camera de odihnă a doctorilor de lângă terapia intensivă. Astăzi nu se ştie deloc câţi medici sunt infestaţi şi câţi pacienţi. Azi noapte au mai decedat doi la terapie intensivă. Spitalul Universitar este un oraş, unde secţiile sunt conduse de şefii de secţie care cumva stau la aceeaşi masă cu managerul spitalului, de la egal la egal, pentru că atunci când ne ştim combinaţiile nu mai există ierarhie. Când intri în combinaţii cu şoferul, el e egal cu tine. Când voi staţi la combinaţii la Mogoşoaia, în timp ce eu urlu sâmbătă, duminică istoric şi nimeni din presă nu reacţionează, voi, ştiind care e situaţia, vă întâlniţi cu furnizori la Mogoşoaia? Păi alea sunt şpăgi, mă? Eu pentru comisioanele pe care le iau medicii nu că nu m-aş trezi dimineaţa... Miza este imensă. Managerii de spitale sunt stat în stat pentru că sunt susţinuţi ierarhic inclusiv din minister şi din instituţiile afiliate Ministerului Sănătăţii.

Noua şefă a DSP Bucureşti, Acatrinei, despre care am vorbit ieri, a fost numită de secretarul de stat Nelu Tătaru. În timp ce se va lua o decizie, la nivel de demiteri, consider eu, închideţi Spitalul Univrsitar. Domnul Arafat, închideţi Spitalul Universitar! Carantinaţi spitalul! Ştiţi foarte bine că la Universitar este Suceava. Nu există niciun control. În Spitalul Universitar se fac în continuare internări. Nu există niciun fel de testare controlată. Colectiv nu face faţă, nu ştie să facă faţă. Vezi că ai nu ştiu câţi decedaţi. Nu se poate să dai ştirea că ai comunicat, dar nu a mers faxul. Domnul Arafat, suntem în situaţie de urgenţă, controlaţi spitalele! Singura soluţie este să închideţi spitalele şi testaţi doar în spitale şi veţi avea numărul exact de medici şi de pacienţi, atât cât se poate monitoriza. Nu pleacă nimeni din spitale şi din centrele de carantinare, domnule Vinereanu, nici dacă e medic nici dacă nimic. Vă spun 1% din ce ştiu acum.

Ăsta e un management... nu prost, domnule Cîrstoiu, eu nu am nimic cu dvs., existenţa dvs. pe acest pământ este nesemnificativă. Ştiţi de unde vine puterea mea şi a dvs nu în astfel de momente? Din faptul că eu am copii. Eu ştiu ce înseamnă să dai viaţă şi să ai grijă cu preţul vieţii tale de alte vieţi. Medicii pentru asta se nasc şi asta fac. Nu sunteţi în această situaţie, domnule Cîstoiu. Să nu uitaţi niciodată karma de la Colectiv. A venit azi peste dvs. Nu ignoraţi această karmă. Dvs. nu aveţi copii. La ce mama dracului vă trebuie atâţi bani? Ce faceţi, mă, cu ei, voi, toţi şefii de secţii, marii medici? Viaţa voastră este în aceaste mari spitale, înconjurate de 3, 4 fufe care cred că sunteţi nişte eminenţe. Eu am respect, culmea, şi pentru medicii imenşi care şi fură, care au contracte cu farma, asta e. Atâta timp cât tu faci bine, asta e viaţa.

Închideţi Spitalul Universitar azi! Faceţi un lucru deştept, asumaţi-vă nenorocirea pe care aţi încercat să o muşamalizaţi, domnule Cîrstoiu. Fiţi corect, fiţi bărbat! Luaţi-l pe Vinereanu şi ieşiţi ca doi bărbaţi.

Moldovan a numit-o la ordinul lui Dina pe Acatrinei şefă la DSP. Dina este şeful Corpului de control de la MS, care îşi doreşte să fie şef, să fie secretar general la MS. Apropo, domnule Iohannis, domnule Orban, v-au scris medicii de la Universitar. Sunt şi ei oameni, sunt speriaţi, nu ştiu ce înseamnă noile protocoale, nu le înţeleg sensul, nu înţeleg de ce bolnavii de corona sunt amestecaţi cu restul, de ce nu sunt ţinuţi separaţi, de ce nu-l lăsaţi pe Arafat să facă spitalul imens de campanie la Romexpo, de ce nu sunt duşi toţi infectaţii corona acolo. Au făcut ăia în America. De ce creaţi centre de exterminare în toate spitalele. Alea trebuie să fie centre de vindecare, nu de exterminare, managerilor.

Cei care au comunicat ieri că a existat o eroare tehnică, că nu s-a primit faxul, cum puteţi să minţiţi în halul ăsta pe vieţile unora? Şi pe o viaţă dacă minţiţi sunteţi nişte criminali. Cine sunt cei de la DSP care au comunicat asta?

Vreau să fac un apel la jurnaliştii puternici din România: la domnul Ciutacu, la domnul Tolontan, la domnul Gâdea, să pună astăzi următoarea întrebare: cine sunt cei care anchetează, sanchi, din partea DSP, ce se întâmplă la Universitar? Vă spun eu, şi după aceea voi puneţi întrebarea, pentru că eu sunt nimeni. Cine sunt Smărăndache şi Dragoş Şerban de la DSP? Cine sunt ei? Când au ajuns la DSP? Jurnaliştii de investigaţii, ce faceţi zilele astea? Aţi stat la masă, aţi mâncat. Smărăndache şi Dragoş Şerban, drag public, presă de investigaţii, miliţia, sunt angajaţi ai Spitalului Universitar, detaşaţi acum aproximativ o săptămână la DSP."