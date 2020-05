VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 56: De mâine sunteți liberi să faceți tot ce vreți timp de trei zile

A apărut episodul 56 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre Starea de Alertă.

„De maine sunteti liberi sa faceti tot ceea ce vreti. Asta nu este instigare, va voi explica cum sta situatia, din punct de vedere legal, despre starea de alerta si in general despre toate starile prin care am trecut in aceasta perioada. In mod normal, de maine trebuia sa intre in vigoare starea de alerta, aceasta mizerie care nu inseamna nimic. Nu va putea intra in vigoare, retineti. Tot ce veti auzi astazi sau maine ca se da de Guvern, ca OUG, nu este valabil, retineti ce va spun. Conform Constitutiei, starea de alerta la care au ajuns astia ieri, o concluzie semipenibila a dl Ciolacu in Camera, intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Nu exista sa se incalce aceasta lege cu nimic, nici daca iese maine Orban, Florin Buze ăla, orice prost, nu are ce sa faca. Constitutia e Constitutie, ok? Asadar, de maine, trei zile e liber sa facem ce vrem noi. Oricum suntem liberi sa facem ce vrem noi, doar ca de maine, sanchi, nu exista acoperire ca cineva sa te opreasca asa te intrebe. Dar de maine sunt trei zile de haos cum ar veni, ca nu exista nimic sa acopere cai verzi pe pereti. Aceasta este legea pentru toata lumea, ok? Deci maine gratare, ce vreti voi, mese, petreceri”, a spus Dana Budeanu.

Mai multe declarații în materialul video de mai jos: