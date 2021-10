Vergil Chițac, după incendiul de la Constanța: 'Vreau să fiu foarte clar în a-i atenționa pe cei care politizează această tragedie'

“Vineri, 1 octombrie 2021 este, fără îndoială, cea mai grea zi din mandatul meu de primar. Este o zi în care trebuie să stăm drepți în fața responsabilității, și cu capul plecat, în semn de respect pentru cei pe care, din păcate, i-am pierdut în această zi nefastă”, a transmis primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, în urma tragicului eveniment de vineri, petrecut la Spitalul de Boli Infecțioase în urma căruia șapte constănțeni și-au pierdut viața.

“În momentele de criză este ușor să îți îndrepți nemulțumirile împotriva celor cu responsabilitate din partea autorităților publice. Este o reacție de înțeles și firească. Cu toate acestea, vreau să fiu foarte clar în a-i atenționa pe cei care politizează această tragedie sau pe cei care își transformă frustrările politice în acuze total neinformate împotriva mea sau a altor autorități”, a subliniat Vergil Chițac, adăugând: “Regretul nespus pe care îl simt mă obligă să fiu cât se poate de demn în fața constănțenilor și tuturor românilor și să resping anumite informații și abordări din spațiul public care vin să inoculeze ideea că eu sau administrația pe care o conduc astăzi am stat cu mâinile în sân așteptând să se producă o tragedie.

Un simplu exemplu: echipa noastră a obținut, pentru prima oară în istoria de aproape 80 de ani a acestui spital, un proiect coerent pe fonduri europene menit să reabiliteze în totalitate acest spital. Proiectul nu a venit ca urmare a acestei tragedii, ci tocmai pentru a preîntâmpina o astfel de tragedie.

Mai mult decât atât. Avem în derulare un proiect de dotare a spitalului, în valoare de 15 milioane de lei. Vorbim de despre dotare cu aparatură medicală, inclusiv RMN.

Dovada concludentă că această administrație nu a dormit în primul an de mandat vreau să înțeleagă toată lumea că primul spital nou din Constanța este cuprins în PNRR, în valoare de 50 de milioane de euro.

Toate aceste măsuri și proiecte preced cu mult ziua de astăzi și nu sunt un rezultat de formă al acestei tragedii. Poate ar trebui să ne gândim că inclusiv pentru a cinsti memoria celor pe care nu am reușit să îi salvăm, avem datoria să ducem aceste proiecte la bun sfârșit.

Referitor la un set de acuzații pe care le-a primit primăria și eu personal cum că am fi refuzat finanțarea sistemului de detecție și alarmare în caz de incendiu. Este foarte important de spus că acest sistem este parte din proiectul pe care primăria l-a conceput, l-a depus și îl are din această primăvară aprobat. Este un proiect pe bani europeni, pe care nu aveam cum să îl dublăm de o altă finanțare, nu în mod legal. Repet aceasta nu este o scuză sau o explicație gratuită, este realitatea cu care noi ne-am confruntat.

Vă rog să nu interpretați aceste mesaje ca un laudatio la adresa mea. Îmi cunosc foarte bine greșelile și caut în permanență să le repar. Vreau doar să vă asigur de adevărul celor petrecute astăzi și de toate lucrurile pe care administrația liberală a reușit să le facă după decenii de indiferență în Constanța.

Am fost la locul evenimentului încă din primele momente. Am ajuns alături de viceprimar la cinci minute după sosirea primei mașini de pompieri. Misiunea noastră a fost să coordonăm, logistic, toate eforturile care intră în atribuțiile noastre și pot ajuta fie la îngrijirea bolnavilor evacuați, fie la relocarea acestora în alte unități spitalicești. Am colaborat cu toate autoritățile pornind de la ISU și până la Prefectură și Consiliul Județean sau Direcția de Sănătate Publică pentru a gestiona rapid și eficient o situație de criză. Apreciez eforturile autorităților și felul cum au reacționat.

Din prima zi de mandat am fost conștient de problemele din sănătate și doresc să știe toți constănțenii că ne-am ocupat de ele fără a economisi nici un efort. Sunt probleme sistemice, sunt probleme care se văd mai ales atunci când presiunea pe sistemul public de sănătate este mare. Poate aici este și explicația fericită că astfel de tragedii s-au multiplicat în această perioadă.

Haideți să continuăm să avem încredere în proiectele pe care le-am început. Se poate să transformăm sănătatea în Constanța.

Cu profund regret,

Vergil Chițac”