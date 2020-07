Verificări ale normelor impuse de starea de alertă la 157 de societăți comerciale din Constanța

Polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, jandarmi, reprezentanți ai ISU, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și de la Protecția Consumatorului au verificat 157 de societăți comerciale și au aplicat 57 de sancțiuni contravenționale.

Controalele, începute pe 3 iulie, vor continua timp de două săptămâni, pentru verificarea respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă, în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, terase și cluburi în aer liber, cu precădere în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

După primele activități desfășurate în acest sens, până în această dimineață, la nivelul județului Constanța au fost verificate 157 de societăți comerciale. Au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 65.000 de lei.

Astfel, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, iar doi operatori economici au fost sancționați contravențional pentru organizarea de activități în spațiul public/privat/închis, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea activității unuia dintre aceștia.

De asemenea, au fost aplicate 16 sancțiuni pentru nerespectarea normelor la circulația rutieră, 12 pentru fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 4 pentru încălcarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și 2 sancțiuni pentru activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

Totodată, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române, au desfășurat o acțiune pentru depistarea persoanelor care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psiho-active.

Astfel, polițiștii au controlat peste 600 de autovehicule și au legitimat aproximativ 620 de persoane.

În urma activităților, au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier, dintre care 1 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 1 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, dintre care 13 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. În cadrul acțiunii, polițiștii rutieri au reținut 17 permise de conducere.

În aceeași noapte, polițiștii constănțeni și lucrători ai Inspectoratului Teritorial de Muncă au desfășurat o acțiune pe raza stațiunii Costinești, context în care au verificat 10 agenți de pază și 5 societăți comerciale. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 la Legea 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și o sancțiune la Legea 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel de activități vor avea loc și în perioada următoare, în vederea conștientizării tuturor cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială.